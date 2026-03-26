La Eurocámara aprueba nuevas normas de resolución bancaria para proteger a depositantes y contribuyentes

Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - ALAIN ROLLAND

BRUSELAS, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves nuevas normas para reforzar el marco de la Unión Europea sobre la gestión de crisis y quiebras bancarias, con el objetivo de proteger mejor a los depositantes, limitar el uso de dinero público y garantizar la estabilidad financiera.

La reforma amplía el número de entidades sujetas a los mecanismos de resolución, incluidos bancos pequeños y medianos cuando se considere de interés público, y refuerza las herramientas de las autoridades para gestionar estas crisis de forma "más eficaz" y "armonizada" en toda la UE.

En particular, el texto establece que el coste de las quiebras recaerá principalmente en accionistas y acreedores, así como en los fondos de garantía de depósitos financiados por el propio sector, con el fin de limitar el recurso a dinero público. Para acceder a financiación externa, estos inversores deberán asumir pérdidas de al menos el 8% del total de pasivos y fondos propios del banco.

Asimismo, el sistema de garantía de depósitos, que cubre hasta 100.000 euros por depositante y entidad, tendrá prioridad en el orden de reembolso en caso de insolvencia, seguido de los pequeños ahorradores y las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que determinadas administraciones públicas locales se situarán en un nivel posterior.

La normativa también introduce una protección adicional para ciertos depósitos vinculados a operaciones inmobiliarias, que podrán estar cubiertos por importes superiores, de entre 500.000 y 2,5 millones de euros, en función de las circunstancias.

Por otro lado, las nuevas reglas facilitan el uso de los fondos de garantía de depósitos en los procesos de resolución, especialmente en el caso de bancos con menor capacidad para absorber pérdidas, y permiten a los Estados miembro utilizarlos de forma preventiva para evitar quiebras o garantizar el acceso de los depositantes a sus fondos.

El paquete legislativo incluye la revisión de la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancaria, el Reglamento del Mecanismo Único de Resolución y la Directiva sobre los Sistemas de Garantía de Depósitos, y entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque su aplicación general se producirá dos años más tarde.