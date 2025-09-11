Los 'family offices' mantienen peso en Bolsa y alternativos y se abren a la IA y deporte, según Goldman Sachs

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 'family offices' han optado por mantener estables sus asignaciones a Bolsa y activos alternativos pese a la incertidumbre geopolítica y, en paralelo, han mostrado un creciente interés por nuevas temáticas como la IA y el mundo del deporte, según un informe elaborado por Goldman Sachs con arreglo a más de dos centenares de plataformas familiares de inversión consultadas.

El estudio ha especificado que en el presente ejercicio las carteras se han mantenido en línea con las de 2023, con un peso del 31% en renta variable cotizada -frente al 28% anterior-, un 42% en alternativos -desde el 44%- y un 11% en renta fija -10% en 2023-.

Dentro de los alternativos, han aumentado las asignaciones a crédito privado, inmobiliario e infraestructuras, mientras que el capital privado ha descendido en cinco puntos, hasta el 21%.

El 61% de los encuestados ha citado los conflictos geopolíticos como el mayor riesgo para la inversión, seguido de la inestabilidad política (39%) y la recesión económica (38%).

"Los 'family offices' han mostrado una coherencia extraordinaria en su enfoque de inversión, pese a su preocupación por las tensiones geopolíticas y las políticas comerciales proteccionistas", ha enmarcado la co-directora global del área de gestión de altos patrimonios de la entidad, Meena Flynn, quien ha subrayado a su vez que "la orientación a largo plazo y la flexibilidad permiten a los grupos familiares gestionar la volatilidad y aprovechar las oportunidades".

De cara al futuro, un 39% de los consultados ha previsto aumentar su asignación al capital riesgo, un 38% a renta variable pública y un 26% al crédito privado, mientras que un 34% ha planeado reducir sus saldos de efectivo, actualmente en torno al 12%.

"Los 'family offices' siguen favoreciendo estrategias de inversión que equilibran la resiliencia estructural con primas de riesgo más elevadas", ha indicado el ejecutivo de Goldman Sachs, Tony Pasquariello, para seguidamente reseñar que el compromiso a largo plazo de estos vehículos tanto con la preservación del capital como con el posicionamiento para el crecimiento.

Centrando aún más la mira en apuestas particulares, el informe ha revelado que un 58% espera sobreponderar al sector tecnológico en los próximos doce meses y que el 86% ya tiene, de hecho, exposición a la IA, en tanto que un 51% la utiliza además en sus procesos de inversión; además, el 33 % ha invertido en criptomonedas -frente al 26% de 2023-.

El deporte también ha ganado terreno en este apartado, con un 25% de los grupos familiares ya invertidos y otro 25% expresando su interés, principalmente en equipos masculinos de grandes ligas, si bien un 61% percibe mayor potencial en medios y contenidos de deportes.

"Están preparados para mantener el rumbo, pero también para inclinarse por áreas como el crédito privado y las acciones públicas, donde ven oportunidades atractivas para generar rendimientos", han añadido a su vez desde Goldman Sachs sobre posibles caminos futuros para estas entidades.

Asimismo, han acompasado sobre la idiosincrasia de estos vehículos que "son capaces de actuar como pioneros cuando surgen oportunidades, mantener sus inversiones durante las caídas e invertir a largo plazo en activos únicos".