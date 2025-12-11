Finizens acumula una rentabilidad media del 7,9% en sus planes de pensiones en lo que va de año

Archivo - Cofundador y consejero delegado de Finizens, Giorgio Semenzato. - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ/FINIZENS - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Finizens ha informado de que sus planes de pensiones indexados han alcanzado una rentabilidad neta media del 7,9% en lo que va de año, con rendimientos que van desde el 5,9% en su cartera conservadora, hasta el 9,8% en su cartera con más riesgo, según el comunicado remitido este jueves.

Desde su lanzamiento, la cartera más contratada, Plan de Pensiones Decidido, ha acumulado una rentabilidad neta del 60,7% en los últimos ocho años completos.

La firma destaca los costes bajos de su oferta, con una comisión de gestión del 0,40%, y la posibilidad de contratar estos planes con una inversión inicial de 50 años.