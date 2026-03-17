Fitch considera que una compra total de UniCredit sobre Commerzbank beneficiaría a la entidad italiana

Archivo - Edificio de Commerzbank. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación crediticia Fitch ha asegurado que una oferta de compra de UniCredit sobre Commerzbank, que permita el control efectivo sobre el banco alemán, podría beneficiar el perfil crediticio de la entidad compradora y respaldar su estrategia paneuropea, aunque Fitch ha concretado que también supone riesgos debido a su naturaleza no solicitada.

No controlar el banco alemán, aún con el objetivo de superar el 30% de la participación, supondría un "impacto mínimo" en el capital, del que ya controla el 26%, debido a la emisión de nuevas acciones para respaldar la oferta.

Sin embargo, la adquisición completa podría ayudar a Unicredit a reducir "sustancialmente" su sensibilidad al mercado italiano y beneficiar la situación de su entorno operativo, el perfil de su negocio y la calidad de sus activos.

"Si la adquisición del control efectivo se vuelve más probable, Fitch evaluará el impacto en la calificación en función de los términos finales de dicha transacción y las implicaciones para el perfil crediticio de UniCredit", ha indicado la agencia de rating.

Aún así, una compra total de Commerzbank es altamente improbable en esta etapa por los términos de la oferta que ha pillado por sorpresa a la entidad alemana cuya consejera delegada, Bettina Orlopp, ha expresado la disposición del banco a impulsar su rentabilidad en beneficio de todos los accionistas.

El banco italiano UniCredit anunció este lunes el lanzamiento de una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, que valora en unos 35.000 millones de euros al segundo mayor banco comercial de Alemania, con el objetivo de superar el umbral del 30%, aunque no prevé llegar a controlar la entidad germana.