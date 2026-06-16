El fondo Samaipata ficha a 15 ejecutivos de Airbnb, Microsoft, Google y N26 para asesorar a sus participadas

El grupo de asesoramiento especializado a las participadas de Samaipata. - SAMAIPATA

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fondo de capital riesgo Samaipata, especializado en 'venture capital', ha creado un grupo de asesoramiento especializado a sus participadas en áreas como tecnología, internacionalización, talento y salud mental compuesto por 15 profesionales senior procedentes de Airbnb, Microsoft, Google y N26, entre otras.

Esta iniciativa sigue el modelo de fondos como Andreessen Horowitz o Sequoia, que llevan construyendo más de una década plataformas operativas propias al servicio exclusivo de su portfolio en Estados Unidos.

En cambio, en Europa, según expone la firma, la mayoría de los fondos de etapas tempranas "todavía no han desarrollado este nivel de soporte de forma estructurada".

Dentro de este grupo se incluyen Andrea Finnegan (Airbnb), Laura Rueda (Microsoft), Paulo Rodriguez (Google), Laura Ryan (Dropbox), Stephan Lagraulet (N26), Nadini Sathiyarajan (Spotify), Emmanuel Martin-Chave (DataGuard), Maria Fosarello (Welcome to the Jungle), Matt Turzo (Lyft), Maurice Whelan (PayPal), Jessica Romano (Apple), Lee Clancy (Prosus), Wais Shaifta (Push Doctor), Ligia Sabillón (Glovo), y Roberto Cruz (Ontruck).

Estos profesionales, llamados 'operating partners', forman parte de la plataforma de acompañamiento a los emprendedores 'Founder Success', que asesora en etapas tempranas sobre cómo acelerar el crecimiento, acceder a inversores de primer nivel para futuras rondas, atraer talento senior y acompañarse en su desarrollo personal como fundador.