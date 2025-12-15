El fraude a través de medios de pago detectado en Europa aumentó a 4.200 millones en 2024, según BCE y EBA

Archivo - Una mujer realiza una transferencia bancaria con su teléfono móvil, a 10 de enero de 2025, en Madrid (España). La banca debe ofrecer desde ayer, transferencias de dinero instantáneas al mismo precio que las normales, de acuerdo con el calendario - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El importe de las transacciones fraudulentas realizadas a través de los principales instrumentos de pago, incluyendo transferencias, domiciliaciones, pagos con tarjeta, retiradas de efectivo y operaciones de dinero electrónico en el Espacio Económico Europeo (EEE) ascendió a 4.200 millones de euros en 2024, según un informe elaborado por el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

El valor total del fraude a través de los principales instrumentos de pago notificado en 2024 supone un incremento de casi el 20% respecto de los 3.500 millones de euros de 2023 y los 3.400 millones de 2022, aunque las instituciones recuerdan que la tasa de fraude en los pagos se mantuvo estable en torno al 0,002% del valor total de las transacciones.

En cifras absolutas, el valor total de las transferencias de crédito fraudulentas alcanzó los 2.516 millones de euros, lo que representa un aumento del 24% en comparación con 2023, aunque la tasa de fraude era del 0,001%, mientras que el engaño a través de tarjetas emitidas en la UE/EEE sumó 1.294 millones, un 4% más que el año anterior, con una tasa de fraude del 0,033%.

De su lado, el sumatorio de las domiciliaciones fraudulentas (112 millones) y las estafas en retiradas de efectivo (135,7 millones) y transacciones con dinero electrónico (102 millones) ascendió a casi 350 millones de euros en 2024, un aumento interanual del 26%.

En este sentido, el BCE advierte de estos valores absolutos pueden reflejar el impacto de los diferentes límites de gasto entre los distintos instrumentos de pago, que a menudo son más bajos para las tarjetas y más altos para las transferencias, lo que puede influir en la cantidad potencial expuesta al fraude por transacción.

En cualquier caso, en todos los instrumentos de pago combinados, la tasa anual de fraude "se mantuvo estable y baja" durante el período comprendido entre 2022 y 2024, en aproximadamente el 0,002%.

En concreto, las tasas anuales de fraude para transferencias de crédito, domiciliaciones y retiradas de efectivo fue del 0,001%, 0,001% y 0,010% respectivamente, por debajo de las correspondientes en 2024 a los pagos con tarjeta (0,033%) y dinero electrónico (0,018%).

A este respecto, las instituciones señalan que la baja tasa de fraude de las transferencias refleja el elevado valor general de este instrumento y una mayor frecuencia en el uso de la autenticación fuerte del cliente (SCA).

De tal modo, las transacciones verificadas mediante SCA fueron generalmente menos susceptibles al fraude que el resto, especialmente los pagos con tarjeta, donde el BCE destaca que el fraude fue 17 veces mayor cuando el receptor del pago se encontraba fuera del EEE, donde la SCA no es legalmente obligatoria y a menudo no se utiliza.

En cuanto a los volúmenes, el número de operaciones fraudulentas notificadas para todos los instrumentos de pago aumentó en algo más de 1,8 millones en 2024 respecto del año anterior, con un incremento interanual del 10%, alcanzando un total de 19,6 millones de transacciones.

El fraude en los pagos con tarjeta representó el mayor número de transacciones fraudulentas, con 17,06 millones de estafas de un volumen total de operaciones con tarjeta de más de 111 millones, lo que podría indicar que los estafadores se aprovechan de transacciones de bajo valor en las que no se aplica la SCA.

De este modo, la tasa anual de fraude en los volúmenes de tarjetas representó el 0,015% del total de pagos con tarjeta en 2024, prácticamente la misma que en 2023.

"El informe confirma el impacto beneficioso de los requisitos de la SCA que se introdujeron en virtud de la Directiva revisada de servicios de pago de la UE (PSD2) en 2020 y las normas técnicas de apoyo emitidas por la EBA, en estrecha cooperación con el BCE, en 2018", señalan las instituciones, que advierten de que "están surgiendo nuevos tipos de fraude", que a menudo se dirigen a transacciones para las que se aplica una exención de la SCA o manipulan a usuarios legítimos para que autentiquen transacciones fraudulentas.

ESPAÑA.

En el caso de España, el informe señala que el valor total del fraude a través de medios de pago notificado en 2024 ascendió a más de 318 millones de euros, aproximadamente el 7,6% del total de 4.200 millones detectado en el Espacio Económico Europeo (EEE).

De esta cifra, el valor de las transferencias engañosas fue de 153 millones de euros, con una tasa similar al promedio europeo del 0,001%, mientras que el fraude en pagos con tarjeta sumó unos 141 millones, con una tasa del 0,038%, ligeramente superior al 0,033% de la media del EEE.

Asimismo, el fraude en retiradas de efectivo ascendió a unos 17,4 millones de euros, con una tasa del 0,014%, frente al 0,010% promedio; mientras que en el caso de las domiciliaciones superó los 4 millones, con una tasa de fraude del 0,001% del total de esta clase de pagos, en línea con la media europea. En cuanto a operaciones fraudulentas con dinero electrónico, alcanzaron los 2,8 millones de euros, con una tasa del 0,019%, frente al 0,018% europeo.

Entre las principales economías de la eurozona, el importe del fraude a través de medios de pago notificado en Alemania rondó los 700 millones de euros, el 16,7% del total; mientras que en Francia fue de unos 910 millones, el 21,7%; y del 6,6% en Italia, con casi 280 millones.