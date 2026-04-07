Generali AM propone a Russell Büsst como consejero delegado y a Filippo Casagrande como director general

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MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de nombramientos de Generali Asset Management, brazo inversor de la aseguradora, ha propuesto a Russell Büsst como próximo consejero delegado y a Filippo Casagrande como nuevo director general, este último cargo de nueva creación destinado a reforzar la estructura de liderazgo ejecutivo de la firma.

Ambas propuestas están sujetas a la finalización del proceso de aprobación habitual por parte de los órganos corporativos competentes y entrarán en vigor al concluir el mandato del actual consejero delegado, Bruno Serval, a finales del mes de abril de este año.

Büsst ejerce en la actualidad como consejero delegado y director general para las operaciones europeas de Conning, perteneciente a Generali Investments, donde se ocupa del gobierno corporativo, así como de la supervisión global de la gestión de carteras y de la toma de decisiones en materia de estrategia de inversión.

La propuesta de su nombramiento está enfocada a "reforzar la capacidad de Generali AM" para ampliar su alcance entre clientes institucionales globales de terceros, en línea con su estrategia de impulsar el crecimiento de su franquicia de Insurance and Pension Asset Management.

Por su parte, Casagrande preside Generali Investments Luxembourg desde marzo de 2025 y ejerce de CIO de Generali Investments. Se incorporó a la compañía en 2009, donde ha desempeñado "un papel fundamental" en la definición de las estrategias de inversión y en la supervisión de la asignación de activos.

El CIO y director general de Generali Investments, Woody Bradford, señaló que ambos nombramientos "aportan perfiles excepcionales" y una experiencia "altamente complementaria" por aportar un "profundo conocimiento" de la estrategia de crecimiento de la plataforma y de la evolución de las necesidades de sus clientes.