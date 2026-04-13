Generali lanza una nueva área estratégica para impulsar su negocio de seguros a empresas

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo asegurador Generali ha anunciado este lunes la creación de una nueva área estratégica para acompañar a mediadores y compañías con una visión más "cercana, humana y alineada" con las necesidades reales del tejido productivo español, según ha manifestado la firma en un comunicado.

El nuevo departamento Dirección Comercial de Empresas será el responsable de impulsar el desarrollo de ramos estratégicos como Daños, Responsabilidad Civil, Construcción, Transportes, Maquinaria o Ingeniería, claves en el posicionamiento de la compañía en el mercado corporativo y en la continuidad de los negocios.

En este sentido, tal y como constatan los últimos datos de la Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), la compañía lidera el ramo de 'Otros Multirriesgos', uno de los principales pilares de la protección empresarial, con cerca del 40% de cuota de mercado.

Además, este nuevo modelo nace también para reforzar la relación de Generali con los mediadores. Concretamente, el área trabajará de forma coordinada con los equipos técnicos y de suscripción, simplificando procesos y facilitando decisiones más ágiles, según atestigua la entidad.

El objetivo, reconocen, es que los mediadores encuentren un apoyo "cercano, accesible y experto", capaz de ayudarles a responder a los retos del mercado y a ofrecer soluciones "claras y útiles" a las empresas que confían en ellos.

Al frente de esta nueva Dirección se sitúa José Rosa, quien contribuirá a dinamizar el desarrollo de estas líneas de negocio y a reforzar relaciones duraderas con la red de distribución, ha anotado Generali.

"Cuando trabajas cada día con miles de empresas, entiendes que la solidez no es solo una cuestión de tamaño, sino de conocimiento y compromiso a largo plazo. Nuestra experiencia y nuestra capacidad para acompañar realidades muy distintas nos permiten estar cerca de las empresas, entender sus riesgos y ofrecerles soluciones y procesos claros para que puedan centrarse en hacer crecer sus proyectos con tranquilidad", ha concluido Rosa.

Con todo, la compañía de seguros ha puesto a disposición de las empresas una propuesta que permite configurar la protección en función de la actividad, el tamaño y la exposición al riesgo de cada negocio. Asimismo, la oferta se estructura en áreas como patrimonio, actividad, responsabilidad civil, asistencia tecnológica o defensa jurídica.