Un gobierno PP-Vox estaría más abierto a fusiones bancarias y contra el impuesto especial, según Citi

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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hipotético futuro gobierno de coalición liderado por el PP como resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre tendría implicaciones de calado para el sector bancario, ya que estaría más abierto a fusiones bancarias y podría cambiar el impuesto especial para el sector, según se desprende de un informe elaborado por Citi.

"El actual gobierno de coalición se opuso previamente a la OPA de BBVA sobre Sabadell. En nuestra opinión, un hipotético gobierno liderado por el PP sin dependencia de partidos independentistas catalanes podría ser percibido como más partidario de consolidación en el sector bancario", han afirmado los analistas de Citi en un informe especial con motivo de la convocatoria de elecciones generales.

La casa de análisis recuerda que Sabadell está cotizando por debajo de los múltiplos de sus pares. Esto, junto con un cambio de gobierno, podría llevar a que los inversores se centren en la posibilidad de que Sabadell siga siendo independiente.

Respecto al impuesto especial sobre el sector bancario, Citi no espera que ocupe un lugar importante en la campaña. En todo caso, un gobierno de derechas "aumentará la probabilidad percibida de un marco para el impuesto más amigable con el mercado".

El cambio también tendría implicaciones para CaixaBank, ya que el Estado es propietario de un 18% de su capital. Un potencial cambio de gobierno, según Citi, podría influenciar en la hoja de ruta a largo plazo, incluyendo el tiempo y el volumen de la venta de paquetes de acciones.

Citi también ha indicado que los debates electorales se centrará en la vivienda, la inmigración y la política económica. Aunque no se esperan implicaciones a corto plazo, Citi ha hecho hincapié en que los cambios a medio plazo del crecimiento de la población y de la demanda de vivienda podrían afectar al crecimiento de los depósitos o de los préstamos.