El Gobierno transpone la directiva europea que modifica la norma de solvencia de las aseguradoras

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado transponer la directiva europea que modifica una norma anterior de 2009 en lo que respecta a la proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de información, las medidas de garantía a largo plazo, los instrumentos macroprudenciales, los riesgos de sostenibilidad y la supervisión de las empresas aseguradoras.

"Con esta transposición, el Gobierno reafirma su compromiso con la estabilidad del sistema financiero, la protección de los asegurados y la sostenibilidad", ha asegurado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado.

Respecto a la solvencia, se establecen varias medidas para aligerar el cumplimiento de la normativa, especialmente para las aseguradoras de menor tamaño.

Por otro lado, se mejora la sensibilidad al riesgo del capital de solvencia (a más riesgo, más capital), aunque también hay modificaciones orientadas a facilitar la inversión de las aseguradoras en activos que financien la economía.

El supervisor también obtiene nuevas herramientas dirigidas a reforzar y mantener la estabilidad financiera, especialmente en casos de crisis, según ha defendido el Ministerio. En esta línea, se han reforzado los poderes de supervisores nacionales para "controlar y corregir" posibles actuaciones de aseguradoras extranjeras que menoscaben los derechos de los consumidores.

También se simplifican y racionalizan las obligaciones de información de las aseguradoras, se refuerza la supervisión de grupos aseguradores, y se establecen medidas que orientadas a lograr que las aseguradoras sean dirigidas por "personas honestas y con suficientes conocimientos".