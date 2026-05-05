La gran banca gana 8.920 millones hasta marzo, un 5,1% más

Archivo - Logos de Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja - BANCO SANTANDER, BBVA, EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los seis bancos cotizados españoles obtuvieron un beneficio neto atribuido de 8.920 millones de euros por sus operaciones recurrentes en el primer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 5,1% en comparación con el año anterior, según las cuentas que han ido publicando en las últimas dos semanas las entidades, recopiladas por Europa Press.

Este dato no tiene en cuenta el atípico que obtuvo Banco Santander por la venta de su negocio de Polonia. Si se tiene en cuenta el impacto de esa operación descontinuada, el resultado conjunto de todas las entidades escala a 10.815 millones de euros, lo que supone un 27,4% más que hace un año.

En concreto, el banco liderado por Ana Botín registró un beneficio neto por sus operaciones continuadas de 3.560 millones de euros, un 12,5% más. Contando el impacto de Polonia, fue de 5.455 millones de euros, un 60,3% más.

En segunda posición se situó BBVA, que obtuvo 2.989 millones, un 10,8% más; mientras que CaixaBank ganó 1.572 millones, un 7% más. Bankinter contabilizó un beneficio de 291 millones, un 7,6% más, mientras que Sabadell ganó 347 millones, un 29,1% menos. Unicaja cerró el trimestre con ganancias de 161 millones, un 1,4% más.

Los ingresos totales (margen bruto) de los seis bancos cotizados en el conjunto del trimestre fueron de 32.413 millones de euros, mientras que los ingresos por intereses netos alcanzaron los 23.033 millones, un 7,2% más.

En el trimestre, Santander fue el banco con mayor margen bruto, con 15.140 millones, un 3,8% más; por delante de BBVA (10.652 millones, un 14,2% más), CaixaBank (4.127 millones, un 2,2% más), Banco Sabadell (1.195 millones, un 6,8% menos), Bankinter (779 millones, un 6,5% más) y Unicaja (520 millones, un 1% más.