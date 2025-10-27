HSBC provisionará 946 millones por un litigio relacionado con Madoff

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

HSBC Holdings reconocerá una provisión de 1.100 millones de dólares (946 millones de euros) en sus resultados financieros consolidados del tercer trimestre de 2025, que se publicarán este martes, tras desestimar un tribunal de Luxemburgo el recurso de HSBC Securities Services Luxembourg (HSSL) en un caso relacionado con el fraude protagonizado por Bernard L. Madoff y que la entidad británica apelará.

En concreto, HSBC Holdings reconocerá una provisión de 1.100 millones de dólares estadounidenses en sus resultados financieros consolidados del tercer trimestre de 2025, lo que supone un impacto de aproximadamente 15 puntos básicos en el ratio de capital CET1 del grupo.

Esta provisión se clasificará como partida notable significativa y no afectará al RoTE (rentabilidad del patrimonio tangible) del ejercicio 2025, excluyendo partidas notables y dividendos.

El Tribunal de Casación de Luxemburgo denegó el pasado viernes el recurso de HSSL respecto a la demanda interpuesta en 2009 de restitución de valores de Herald Fund, pero admitió el recurso de HSSL respecto a la demanda del fondo de restitución de efectivo, informó HSBC.

De este modo, HSSL presentará ahora un segundo recurso ante el Tribunal de Apelación de Luxemburgo, apuntando que, si dicho segundo recurso no prosperase, impugnará el importe que HSSL debe pagar en procedimientos posteriores ante el Tribunal de Apelación.