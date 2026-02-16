Huertas (Mapfre): "La IA no viene a quitar trabajo en Mapfre, viene a transformarlo"

El presidente y CEO de Mapfre, Antonio Huertas, durante un desayuno de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha defendido que la inteligencia artificial (IA) no va a tener un impacto negativo en el empleo de la empresa, sino que va a transformar la forma en la que se trabaja.

"La IA no viene a quitar trabajo en Mapfre, viene a transformar nuestro trabajo", ha afirmado Huertas durante su intervención en un acto organizado este lunes por Nueva Economía Fórum.

El presidente del grupo asegurador ha puesto en valor el compromiso de Mapfre con la innovación, desde lanzar Verti como aseguradora puramente digital a participar en un 'supermercado' de venta de seguros directamente desde Amazon.

"La IA va a ser una gran aportación y nos embarcamos con ella de manera muy positiva", ha explicado. Entre las grandes aplicaciones para esta tecnología se encuentra el impacto en sociedades o comunidades con menores recursos económicos.

Huertas ha detallado que la IA podría facilitar la accesibilidad al seguro para estas capas de población. "Los seguros están hechos en general para sociedades desarrolladas, pero no hemos sido capaces todavía de crear, intensificar y acercar un producto y servicio para poblaciones mayoritariamente pobres y humildes", ha indicado.

En todo caso, Mapfre ha recordado que su compromiso es que la IA "siempre va a ser híbrida", además de "respetuosa" y gobernada por las personas y con unos estándares de trabajo similares. "Gestionaremos la inteligencia artificial, pero con inteligencia humana al frente para poder capitalizar la mejora de las personas", ha apostillado.

Preguntado por el estado de la economía europea, Huertas ha afirmado que el Viejo Continente se ha embarcado en un proceso de exceso de regulación. "Producir en Europa es más caro, más complejo, menos competitivo", ha dicho, lo que provoca "menos oportunidad de innovar".

Aunque Huertas ha indicado que Mapfre es un "defensor absoluto" de la supervisión, ha matizado que hay "enormes oportunidades" para que se haga de una manera flexible y así evitar que Europa se convierta en un "parque temático".

"La supervisión excesiva crea barreras innecesarias que al final se nos van a volver en contra. Nuestros productos se vuelven menos competitivos", ha apostillado.

Respecto al entorno de negocios en Latinoamérica, Huertas ha recordado que en esa región existe una brecha de aseguramiento de 315.000 millones de dólares para alcanzar unos niveles de aseguramiento homologable a los estándares europeos. "Eso puede ser un problema pero también una oportunidad", ha recalcado.