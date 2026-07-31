Ibercaja gana 184 millones en el primer semestre, un 2,1% más y marca récord de volumen de negocio

Archivo - Oficina de Ibercaja. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 184 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,1% en comparación con los resultados del mismo periodo del año anterior, según ha informado la entidad bancaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

El volumen de negocio del banco avanzó un 5,4% interanual hasta situarse cerca de los 114.000 millones de euros, registrando un nuevo máximo histórico.

La firma ha atribuido esta evolución al dinamismo comercial, las iniciativas de su Plan Estratégico 'Ahora Ibercaja' y un entorno macroeconómico que se ha mantenido resiliente a pesar de la volatilidad del mercado.

Con estas cifras, la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) de la entidad se situó en el 12,6%, superando en más de 2,5 puntos porcentuales la meta a medio plazo contemplada en su plan estratégico, cuya vigencia concluye este año.

CRECIMIENTO EN RECURSOS Y CRÉDITO SANO.

Los recursos minoristas de la entidad aumentaron un 5,9% hasta alcanzar los 82.609 millones de euros. Dentro de este bloque destaca la gestión de activos y seguros de vida, con un crecimiento del 9,3% interanual que elevó su saldo hasta los 47.134 millones, impulsado por el repunte de los fondos de inversión (+10,7%) y los planes de pensiones (+10,2%).

Los depósitos de clientes crecieron a su vez un 1,7%, rozando los 35.475 millones de euros debido íntegramente a un aumento del 4,5% interanual de los depósitos a la vista, como resultado de la gestión del coste de los acreedores.

Por el lado del crédito sano, el saldo total avanzó un 4,2% interanual hasta los 31.382 millones de euros, gracias a un incremento del 9,6% en las nuevas formalizaciones (4.492 millones de euros).

El crédito concedido a empresas no inmobiliarias registró un alza del 7,3% (hasta 8.275 millones), mientras que el saldo de la cartera hipotecaria subió un 4%, respaldado por un crecimiento del 5,3% en las nuevas firmas para la adquisición de vivienda.

AVANCE DE LOS INGRESOS RECURRENTES Y SOLVENCIA.

En la cuenta de resultados, los ingresos recurrentes se incrementaron un 8,6% hasta los 677 millones de euros.

Esta progresión responde al crecimiento del 11,1% en el margen de intereses --que alcanzó los 345 millones de euros-- y al repunte del 9% en las comisiones netas, que sumaron 271 millones de euros impulsadas por la gestión de activos.

Por su parte, el resultado antes de provisiones se situó en 334 millones de euros (+6,5%), mientras que los gastos de explotación subieron un 8% influidos por el aumento de la plantilla y el pago extraordinario a los empleados con motivo del 150 aniversario de la entidad.

En materia de calidad crediticia, Ibercaja redujo su exposición a activos problemáticos (dudosos y adjudicados) un 23,4% hasta los 511 millones de euros; recortando la tasa de morosidad hasta el 1,2% -frente al 2,6% de la media del sector bancario- con una cobertura del 99,9%.

A su vez, el ratio de capital de máxima calidad CET1 Fully Loaded se situó en el 14,2% y el Capital Total Fully Loaded en el 18,5%, al tiempo que la ratio de liquidez LCR escaló hasta el 221,1%.