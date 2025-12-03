Ibercaja Gestión eleva sus activos gestionados a 28.700 millones y apuesta por la tecnología en 2026

Luis Miguel Carrasco, director del Área de Gestión de Activos y Seguros de Ibercaja; Lily Corredor, directora general de Ibercaja Gestión; y Beatriz Catalán, directora de Inversiones de Ibercaja Gestión. - IBERCAJA GESTIÓN

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión, brazo de inversión de la entidad bancaria aragonesa, ha comunicado este miércoles que, a falta de un mes para cerrar el ejercicio, ha elevado un 11,3% su patrimonio bajo gestión, hasta los 28.700 millones de euros, y que parte de su estrategia de inversión para 2026 pivotará en torno a la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA).

En un encuentro con los medios para hacer balance de la gestora en 2025 y compartir las previsiones económicas y de mercado para 2026, el director del Área de Gestión de Activos y Seguros de Ibercaja, Luis Miguel Carrasco, ha reseñado que el crecimiento de la entidad en los últimos tiempos se explica más por el aumento de los recursos de los clientes y su visión de ahorro e inversión a largo plazo que por la concesión de crédito.

En concreto, ha citado que los recursos se han incrementado en un 20% frente al 4% del crédito: "Hemos tenido un contexto de gestión porque había materia prima, el ahorro", ha incidido el ejecutivo, quien también ha reivindicado la labor de comercialización de los productos de renta fija a lo largo de los cambios de tipos de interés de los últimos años.

Así, ha descrito que apostaron por ofertar productos a corto plazo durante la subida de tipos para luego ir cogiendo duración y bonos corporativos de calidad en cuanto las tasas del Banco Central Europeo (BCE) empezaron a bajar: "Los bancos en el 2% trabajamos muy bien".

Entrando al detalle de las cifras internas de negocio, la directora general de la entidad, Lily Corredor, ha apuntado que la gestora ha acumulado 2.200 millones de euros de nuevas aportaciones a sus fondos de inversión en los once primeros meses del año, duplicando con creces las previsiones iniciales y acumulando 70 meses de entradas netas de capital; además, la cifra de partícipes ha subido un 4%, hasta los 262.000 clientes.

La directiva ha reseñado que el producto estrella de los clientes ha sido -como viene siendo desde 2022- la renta fija, espacio en el que ha comentado que la entidad opta más por la deuda de calidad ('investment grade') que la de alto rendimiento ('high yield') al cotizar a niveles parejos.

Con todo, ha hecho hincapié en el mensaje de construir estrategias diversificadas y balanceadas entre renta fija y renta variable para 2026, en tanto que están monitorizando el mercado para ver qué pasos dar con los fondos de rentabilidad objetivo que van a cumplir su plazo.

"La gestión activa realizada nos ha permitido aprovechar este comportamiento positivo del mercado alcanzando una rentabilidad media ponderada en los once primeros meses del año superior al 3% en toda la gama, que asciende en términos anualizados al 5,85% si hacemos referencia a los últimos 3 años", ha señalado Corredor.

En esta misma línea, ha apuntado que las soluciones de renta fija privada a medio y largo plazo han sido las que mayor número de lanzamientos han acaparado --un total de doce en un "año frenético", según ha englobado--, permitiendo así a sus clientes beneficiarse de las bajadas del BCE. De su lado, la ejecutiva ha comentado que los productos sostenibles suponen un 20% del peso total del catálogo.

VISIÓN PARA 2026

Con el foco puesto en las previsiones macroeconómicas y de mercado para 2026, la directora de inversiones de la firma, Beatriz Catalán, ha trasladado su optimismo para con un crecimiento discreto pero resistente en Estados Unidos; con una evolución en su línea tendencia a largo plazo, en el caso de Europa; y con una estabilidad financiera en China que, tras los estímulos inyectados en su economía, busca recuperar su senda de crecimiento.

Para la directiva, esto supone un "gran cambio" respecto a 2025, toda vez que los factores políticos perderán protagonismo frente a los fundamentales de la microeconomía y macroeconomía. En ese sentido, ha apuntado que la inversión va a ser un motor y que, de hecho, la política también remará en esa dirección, ya sea en el caso de desarrollo e implementación de la IA como de los expansivos planes fiscales de Alemania.

"Las empresas que adopten de manera eficiente esa tecnología van marcar la diferencia", ha sostenido Catalán para además cifrar que la IA empujará el PIB de EEUU en medio punto a lo largo de los próximos dos años.

A su juicio, la economía norteamericana será el motor económico global gracias al "triunvirato" favorable de política monetaria, política fiscal y desregulación, si bien la inflación podrá enquistarse a principios de 2026 para a finales del mismo moderarse hacia el 2,5%. Esto le va a permitir a la Reserva Federal (Fed) seguir bajando los tipos de interés y, según Catalán, no es descartable que se sitúen en el 3%.

Para la eurozona ha proyectado un crecimiento del 1%, así como una inflación controlada y un BCE "cómodo" con los tipos de interés en el 2%, en tanto que Alemania ejercerá como locomotora de la región.

Aterrizando estos elementos en las carteras de inversión, la directiva ha defendido que tienen una "visión constructiva" en activos de riesgo gracias a la previsión de un robusto crecimiento de beneficios empresariales, unas políticas monetarias relajadas y la disminución de las incertidumbres políticas.

No obstante, también ha alertado de que habrá focos de volatilidad en torno a las dudas en el sector de la IA por sus inversiones y valoraciones, así como por el calendario de bajadas de la Fed.

"Voy a buscar aquellos sectores y empresas con crecimientos de beneficios robustos y revisiones al alza de manera consistente. Eso lo encuentras en sectores como la tecnología, que puede dar cierto vértigo, pero todo va a depender de que esos beneficios sigan revisándose al alza", ha adelantado para seguidamente apostillar que el sector atesora varias temáticas, como software y semiconductores.

Al calor de este sector en EEUU, también se verán beneficiados sectores como el financiero, industrial y 'utilities', en tanto que otra apuesta a seguir sería el ámbito farmacéutico por las expectativas de cambios regulatorios y tras un tiempo con las valoraciones deprimidas.

En Europa, la firma buscará valor en sectores como farmacéuticas y electrificación, así como el bancario, del que ha apuntado que quizá haya una translación de la banca periférica, como la española e italiana, a la de mayor calidad.

Con el foco en renta fija, la firma ha optado por la deuda de calidad frente a la de alto rendimiento, así como los bonos públicos y corporativos de Estados Unidos, toda vez que la devaluación del dólar en el presente ejercicio ya ha terminado y el cruce con el euro para 2026 se asentará en los 1,5-1,2 'billetes verdes'.

PRIMER FONDO DE CAPITAL RIESGO PARA PRINCIPIOS DE 2026

En otro orden de asuntos, los ejecutivos de Ibercaja Gestión han aprovechado la ocasión para adelantar que a principios de 2026 lanzarán su primer fondo de capital riesgo, ahora en proceso de recibir la autorización de la CNMV.

"Queremos completar nuestra propuesta de valor a nuestros clientes de banca privada", ha enlazado Carrasco, si bien también habrá espacio para inversores minoristas.

De acuerdo a los detalles que han aportado, han indicado que el vehículo funcionará como un fondo de fondos y que tendría un importe mínimo de entrada de 20.000 euros, así como clases destinadas para inversores más grandes. También han apuntado que el Real Estate no será una de las principales verticales del fondo, ya que el partícipe español suele tener ya posiciones inmobiliarias.

"Creemos que vamos a conseguir una cifra aceptable en un corto periodo de tiempo", han vaticinado, toda vez que han remarcado que cuentan con años de experiencia en activos alternativos a través de sus fondos de pensiones y que, con motivo del lanzamiento de este producto, contarán con la alianza de una entidad cuyo nombre todavía no ha trascendido.