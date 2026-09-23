El Ibex 35 se deja un 0,62% y pierde los 19.700 puntos, con el crudo por encima de los 100 dólares

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles con una caída del 0,6%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 19.700 enteros que logró recuperar en la jornada del martes. En concreto, el selectivo nacional ha concluido en los 19.632,2 puntos en una jornada marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo y las intervenciones de los principales líderes internacionales en la 81º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que han impulsado de nuevo el precio del petróleo por encima de los 100 dólares.

Con motivo de este encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber mantenido una reunión con la delegación iraní presente en Nueva York para abordar el conflicto que enfrenta a ambas partes en la República Islámica.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha reconocido en declaraciones a la prensa que el encuentro con representantes iraníes fue "muy bien". "Ha sido una reunión que ha durado tres horas. Fue una reunión muy buena. Debo decir que fue muy buena", ha indicado en presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

La cita ha tenido lugar en la noche de este martes poco después de que Trump amenazara durante su comparecencia en la asamblea de la ONU con "aniquilar" Irán si las autoridades del país asiático no suscriben un acuerdo.

Por su parte, este miércoles era el turno de la República Islámica en Nueva York. Así, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reclamado ante la Asamblea General de la ONU el derecho a defenderse y trabajar la energía nuclear, al tiempo que ha acusado a Estados Unidos de ser el verdadero responsable de la inestabilidad en la región. "No somos terroristas", ha enfatizado.

"Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo fue asesinado. Sin ningún fundamento jurídico, sin ningún motivo. Vengo de un Irán donde bombardearon una escuela (...) Eran niños inocentes que no habían cometido crimen alguno", ha lamentado Pezeshkian al tiempo que ha mostrado imágenes de los funerales.

En paralelo, al menos dos personas han resultado heridas por el impacto de un "proyectil desconocido" contra un petrolero cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, según ha informado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Además, las autoridades de la Franja de Gaza ha elevado a más de 1.400 el número de palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el territorio pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- rozaba los 102 dólares al cierre de los parqués europeos tras subir un 2,6%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se situaba en los 91,85 'billetes verdes', un 1,5% más.

LOS PARQUÉS EUROPEOS CONTIENEN LAS CAÍDAS

En el ámbito macro, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este miércoles en el Congreso que el nuevo decreto de ayudas por la crisis inflacionista derivada del conflicto en Oriente Próximo se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo martes, 29 de septiembre.

Asimismo, se ha conocido que la producción del sector servicios subió un 0,8% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,3 puntos inferior a la registrada en junio y la menos pronunciada desde el pasado mes de mayo.

Respecto al impacto de los aranceles de Trump, Cuerpo ha constatado en la cámara baja que los efectos sobre la economía española están siendo "acotados", si bien ha advertido de que son desiguales por sectores y por tipo de empresa, con una mayor vulnerabilidad de las pequeñas compañías exportadoras.

En este contexto, la Bolsa de Madrid limitaba sus pérdidas en la sesión gracias al repunte del sector financiero. Así, las mayores subidas las han protagonizado Repsol (+3,09%), Indra (+1,27%), Caixabank (+0,92%), Unicaja (+0,67%) y Bankinter (+0,48%).

A nivel comunitario, solo el FTSE 100 británico cerraba con subidas (+0,2%), aunque las caídas en el resto del continente han sido contenidas. Así, el Mib italiano ha corregido en un 0,15%; el CAC 40 francés, en un 0,35%; y el DAX 30 alemán, en un 0,59%.

"La economía y las bolsas resisten razonablemente bien los envites de la geopolítica y las dudas generadas alrededor de la IA gracias a unos resultados empresariales francamente buenos", han explicado los analistas de Bankinter.

LA RENTA FIJA EN NIVELES DE HACE TRES AÑOS

En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono soberano español a diez años ha superado la barrera del 4%, hasta situarse en el 4,043% al cierre de la Bolsa de Madrid. Se trata de su nivel más alto desde octubre de 2023, cuando la economía europea atravesaba una ola inflacionista que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a elevar los tipos de interés hasta esa cota.

Pese al alza generalizada de las tasas, el gestor de fondos de renta fija en Generali AM, Stefano Fiorini, ha precisado que "los inversores exigen ahora mayores rentabilidades reales en los países desarrollados ante la persistencia de la inflación y el elevado endeudamiento público, mientras que los mercados emergentes siguen beneficiándose de políticas monetarias más prudentes y de tipos reales más atractivos".

Así, la prima de riesgo de España --el diferencial sobre las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- se situaba en los 45,21 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,5% frente al dólar hacia las 18.00 horas, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1393 'billetes verdes'.