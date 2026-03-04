El Ibex 35 estira su rebote al cierre hasta el 2,49% y se queda cerca de los 17.500 puntos

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 13 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha estirado su rebote al cierre de la sesión de este miércoles hasta alcanzar una subida del 2,49%, frente al alza del 1,97% que registraba en la media sesión, de forma que la cotización ha quedado situada en los 17.487 puntos tras el toque de campana final.

La evolución del selectivo ha frenado, al menos por hoy, la sangría que registraba desde el lunes, tras iniciarse el pasado fin de semana un ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán que ha desestabilizado a los mercados de todo el mundo.

Los analistas de Renta 4 destacan dos novedades con respecto al conflicto en Irán, que está presionando al alza el precio del petróleo: por un lado, la postura de EEUU de ofrecer "garantías" en el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo que se consume en el mundo; por el otro, la atención a si se concreta la amenaza que lanzó ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar el comercio con España, después de que el país se haya negado a dejar que EEUU use sus bases militares en suelo español.

En respuesta a esta amenaza, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la posición de España en contra de la guerra y ha asegurado que no teme "represalias" por mantener esta postura.

Los analistas de Renta 4 recuerdan que EEUU es actualmente la principal fuente de gas natural licuado importado y el mercado más importante de las exportaciones españolas fuera de Europa.

Justamente hoy se han publicado los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), en los que se ve que las importaciones de crudo a España se situaron en 5,061 millones de toneladas en enero, con un descenso del 2,3% con respecto al mismo mes del año pasado y con una caída del 18,2% en las procedentes de Estados Unidos.

Al margen de este conflicto, se ha publicado este miércoles el índice PMI compuesto, que muestra que el crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro repuntó el pasado mes de febrero a máximos de tres meses, en gran parte gracias al mayor impulso de Alemania. En España, en cambio, se desaceleró a mínimos de mayo de 2025 ante la pérdida de impulso del sector servicios y el estancamiento de las manufacturas.

Casi todos los valores del Ibex 35 han cerrado la sesión en 'verde'. Las alzas han estado lideradas por Amadeus (+5,56%), Acerinox (+5,35%), Indra (+5,22%), ArcelorMittal (+4,96%), Solaria (+4,90%), IAG (+4,32%), BBVA (+4,26%) y Acciona Energía (+4,23%).

Del lado contrario, los únicos valores que han caído este miércoles han sido Repsol (-2,85%), Enagás (-0,72%), Rovi (+0,31%) y Redeia (+0,20%).

El resto de los principales mercados europeos también ha repuntado este miércoles. Londres ha subido un 0,65%; París, un 0,85%; Fráncfort, un 1,79%; y Milán, un 1,96%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent perdía un 0,91% al cierre de la sesión europea, hasta los 80,68 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotizaba en 73,82 dólares, un 1,02% menos. Los futuros europeos de gas natural, negociados en la plataforma TTF, caían un 9,84%, hasta los 49 euros por megavatio hora (MWh).

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,190%, frente al 3,203% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se estrechaba en siete décimas, hasta los 44,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se elevaba un 0,21% en su cotización frente al dólar, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,1638 dólares por cada euro.