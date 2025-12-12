El Ibex 35 toca los 17.000 puntos por primera vez en su historia

Archivo - 08 April 2025, Hesse, Frankfurt/Main: A trader sits on the trading floor of the Frankfurt Stock Exchange in front of the display board showing the Dax curve. US President Trump's aggressive US tariff policy can also be seen as a trade war agains - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35, el principal de las bolsas y mercados españoles, ha tocado los 17.000 puntos por primera vez desde echó a andar a principios de los años 90, alargando un 'rally' que dura ya más de dos años.

El índice lleva encadenando máximos históricos en el último trimestre de este año. Hacia las 10.00 horas, el índice registraba un alza del 0,77%, hasta situarse en el entorno de los 17.020 puntos.

Con estos datos, el Ibex 35 acumula una revalorización en Bolsa de más del 46% en lo que va de año, espoleado por las abultadas revalorizaciones de los bancos, que acumulan revalorizaciónes del entorno del 100%. El aumento también está apuntalado por las energéticas, con Iberdrola subiendo un 33% este año y Endesa avanzando un 45%. Indra casi ha triplicado su valor bursátil el contexto de rearme europeo.

Esta semana se ha conocido que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió rebajar en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta situarlos en un rango objetivo del 3,50% al 3,75%.