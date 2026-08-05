Infineon gana 423 millones en su tercer trimestre, un 38,7% más, por el impulso de la IA

El CEO Infineon Technologies AG, Jochen Hanebeck. - INFINEON

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán de semiconductores Infineon obtuvo un beneficio neto de 423 millones de euros en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2026 (finalizado el 30 de junio), un 38,7% más que un año antes, tras alcanzar una cifra de negocio récord de 4.172 millones de euros impulsada por la inteligencia artificial (IA).

Según ha comunicado la compañía, las ventas subieron un 13% interanual y un 9% respecto al trimestre anterior, mientras que el resultado del segmento (su beneficio operativo) aumentó un 19% anual, hasta 797 millones de euros, elevando el margen operativo al 19,1%.

"Infineon ha cerrado el tercer trimestre con unos ingresos récord y continúa su trayectoria de crecimiento", ha destacado el consejero delegado, Jochen Hanebeck, quien ha remarcado que las soluciones de suministro de energía para centros de datos de IA son su "principal motor de crecimiento" junto con el repunte de los pedidos en automoción.

Pese a estos resultados, las acciones de la compañía alemana caían casi un 5% en la Bolsa de Fráncfort cercanas las 14.00 horas, hasta intercambiarse a un precio de 60,82 euros.

Por divisiones, Automoción aportó 1.932 millones de euros a la facturación (+3% interanual), mientras que Sistemas de Alimentación y Sensores creció un 34% hasta 1.442 millones. Asimismo, Energía Industrial Verde facturó 447 millones (+9%) y Sistemas Conectados Seguros ingresó 350 millones, manteniéndose estable.

En cuanto a los gastos operativos, los costes de investigación y desarrollo (I+D) ascendieron a 674 millones de euros en el trimestre (frente a los 560 millones del año anterior), mientras que los gastos de ventas, generales y administrativos sumaron 433 millones. Con ello, el beneficio antes de impuestos alcanzó los 535 millones.

De cara al cuarto trimestre, Infineon proyecta ingresar unos 4.700 millones de euros, lo que representaría un repunte intertrimestral en torno al 13%, impulsado por un "crecimiento significativo en casi todas sus divisiones". A su vez, desde la compañía prevén que el margen de resultado del segmento alcance aproximadamente el 23%.

Para el conjunto del ejercicio 2026, Infineon estima una facturación de unos 16.300 millones de euros, un 11% más anual, con un margen bruto ajustado alrededor del 42%, un margen operativo del 20% y un flujo de caja libre ajustado que eleva a 1.850 millones de euros (antes 1.650 millones). Asimismo, la compañía prevé mantener una inversión en activos (Capex) de aproximadamente 2.700 millones (frente a los 2.200 millones previstos).

Por último, la empresa, con 58.000 empleados a nivel global, ha confirmado acuerdos plurianuales en IA por varios miles de millones de euros y la integración el 1 de julio de la cartera de sensores de ams Osram, aportando 230 empleados y tres nuevas sedes, entre ellas Valencia.