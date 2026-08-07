La compraventa de viviendas rompe con cinco meses de descensos y registra su mejor junio en 19 años

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas subió en junio un 1,6% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.288 operaciones, su mayor cifra en un mes de junio desde 2007, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance registrado en el sexto mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de haber encadenado cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en junio fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 6,3%, hasta las 12.766 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que crecieron de manera más modesta, un 0,3%, hasta las 46.522 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.609 operaciones, un 2,6% más que en junio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 11,8%, hasta un total de 3.679 transacciones.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), la compraventa de viviendas aumentó un 5% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+4,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (+7,4%).

En los seis primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 2,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.

CINCO COMUNIDADES RECORTAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el sexto mes del año, con 12.111, seguida de Cataluña (9.453), Comunidad Valenciana (8.558) y Madrid (7.056).

En once regiones se vendieron el pasado mes de junio más viviendas que en igual mes de 2025 y en cinco se vendieron menos: Cantabria (-21,5%), Baleares (-11,7%), Galicia (-7,7%), País Vasco (-5,5%) y Extremadura (-1,6%). Por su parte, la Comunidad Valenciana no experimentó variación respecto a junio de 2025.

Entre las once comunidades autónomas que presentaron avances interanuales en las compraventas de vivienda destacaron los incrementos de Navarra (+22,6%), Castilla-La Mancha (+22,2%) y Asturias (+10,4%), únicas regiones con alzas de dos dígitos.

LAS FINCAS TRANSMITIDAS SUBEN UN 7%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de junio las 206.138 fincas, un 7% más que en igual mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 4,2% más de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación subieron un 14,4% interanual; las transmitidas por herencia aumentaron un 12,8%, y las operaciones por permuta disminuyeron un 1,4%.

El 87,4% de las compraventas registradas en junio correspondieron a fincas urbanas y el 12,6% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 58,5% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas subió un 7,1% interanual y se situó en 14.613, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, aumentó un 3,8%, hasta las 101.312.

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la compraventa de viviendas en España, según el INE

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-la-compraventa-de-viviend...

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