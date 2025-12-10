Inocsa pide a la CNMV que se suspenda la cotización de Grupo Catalana Occidente el 16 de diciembre y no el 15

Archivo - Sede de Catalana Occidente - CATALANA OCCIDENTE - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Inosca, el holding que agrupa a accionistas ligados a la familia Serra, ha solicitado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suspensión de la cotización de Grupo Catalana Occidente (GCO) el 16 de diciembre, en lugar del 15 de diciembre comunicado inicialmente.

La compañía está inmersa en un proceso para hacerse con la totalidad del capital de la compañía, a través de una oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión, lo que acabaría con el camino de GCO en el parqué después de 28 años.

En consecuencia, Inocsa, que no ha dado más información sobre los motivos, ha informado a la CNMV que el próximo jueves ajustará el anuncio de las características de la venta forzosa para reflejar esta modificación.