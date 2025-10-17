Lagarde (BCE) afirma que los riesgos que pesan sobre la inflación "se han estrechado" pese a la incertidumbre

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este viernes que los riesgos que pesan sobre la inflación se "han estrechado", incluso pese a la inestabilidad derivada de la guerra arancelaria lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Las perspectivas para la inflación en la eurozona siguen siendo inciertas, ya que la volatilidad persistente fruto de las políticas comerciales a nivel mundial genera riesgos al alza y a la baja. Al mismo tiempo, a medida que se ha ido recabando nueva información, el abanico de riesgos en ambos sentidos se ha estrechado", ha afirmado ante el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI.

La 'guardiana del euro' ha sostenido que el instituto emisor no se ha precomprometido con ninguna senda de tipos concreta y, en este sentido, ha reiterado que, a la hora de modificar los tipos de interés, seguirá un enfoque "reunión a reunión" y "dependiente de los datos".

En esta línea, Lagarde ha indicado que los riesgos sobre el crecimiento económico también se han equilibrado después de que las amenazas de una guerra comercial a gran escala se hayan reducido gracias al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos.

"Las tensiones geopolíticas siguen siendo una importante fuente de incertidumbre. Por el contrario, un gasto en defensa e infraestructuras superior al previsto en la UE, junto con las reformas que mejoren la productividad, contribuirían al crecimiento", ha insistido Lagarde.