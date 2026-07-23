Mapfre compra Safety por 1.355 millones para crecer en EEUU

Archivo - Nueva imagen de Mapfre implantada en las fachadas de las oficinas centrales de la aseguradora en Majadahonda, a 29 de enero de 2026, en Majadahonda, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha llegado a un acuerdo para comprar la aseguradora estadounidense Safety Insurance por 1.542 millones de dólares (1.355 millones de euros) con el objetivo de crecer en la zona nordeste de Estados Unidos, según ha informado este jueves en un comunicado.

"La adquisición refuerza la posición de liderazgo de Mapfre USA en Massachusetts y pone de manifiesto el compromiso de la compañía de consolidar su presencia en todo el nordeste de Estados Unidos", ha asegurado Mapfre.

La operación ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías. Se espera que se cierre durante el primer trimestre de 2027 y dará lugar a la segunda mayor aseguradora de automóvil privado de Nueva Inglaterra, así como la mayor aseguradora de hogar y automóvil comercial de la región, reforzando aún más el servicio y la oferta para clientes y agentes.

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