Mapfre reafirma sus objetivos de crecer en volumen, canales y clientes ante sus empleados

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en la convención comercial anual de la aseguradora. - MAPFRE

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Mapfre Iberia, Elena Sanz, ha reafirmado los objetivos sus objetivos de seguir creciendo en volumen de negocio, en canales y en clientes para este año.

"Somos una empresa de clientes, no de producto", ha dicho Sanz en el marco de su reunión comercial anual, según ha informado Mapfre en un comunicado. Al acto acudieron de forma presencial más de 1.000 personas.

Sanz también ha puesto en valor la nueva estructura territorial de Mapfre, que tiene por objetivo acercarse al cliente.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, fue el encargado de clausurar esta reunión anual, en la que hizo un repaso del cumplimiento del actual plan estratégico, así como de la evolución de la compañía, destacando, entre otros aspectos, la revalorización en bolsa de Mapfre, que en 2025 superó, por primera vez, los 13.000 millones de euros de capitalización bursátil.