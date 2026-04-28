Matrix Renewables logra financiación de 282 millones para un proyecto de almacenamiento de baterías en Escocia

Proyecto de Matrix Renewables en Eccles (Escocia). - MATRIX RENEWABLES

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Matrix Renewables, compañía de energías renovables con presencia internacional, ha cerrado con éxito una financiación sin recurso por valor de 245 millones de libras (282 millones de euros) para la construcción de su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de gran escala de 500 MW y 1.000 MWh.

Esta instalación, ubicada "estratégicamente" en la localidad de Eccles (Escocia), ha contado con el respaldo de las entidades financieras CIBC, MUFG y NatWest y prevé entrar en operación comercial en el tercer trimestre de 2027 tras el acuerdo firmado con Électricité de France (EDF) el pasado mes de marzo.

Además, el proyecto se sitúa en los principales corredores de transmisión entre Escocia e Inglaterra, donde desempeñará, según han indicado desde Matrix Renewables, un "papel clave" para la flexibilidad y estabilidad de la red, así como para la integración de energías renovables en el sistema eléctrico británico.

El director financiero (CFO) de Matrix Renewables, Nicolás Navas, ha destacado que esta financiación "refleja la fuerte y creciente demanda de activos de almacenamiento en baterías de alta calidad" y refuerza la solidez de la compañía en el Reino Unido.

Respecto a los plazos, la construcción de la instalación comenzó en noviembre de 2025 y se estima que la planta entre en operación comercial en el tercer trimestre de 2027.

Una vez operativa, desde la entidad han indicado que la infraestructura de Eccles permitirá cubrir el consumo anual equivalente a unos 270.000 hogares y evitará la emisión de cerca de 170.000 toneladas de CO2 al año, impulsando los objetivos de descarbonización británicos.

La compañía ha colaborado, también, con las autoridades locales y el Consejo Comunitario de Leitholm, Eccles y Birgham para desarrollar iniciativas "en beneficio de los residentes" y asegurar que el proyecto cumpla con los estándares ambientales y comunitarios.

En el apartado legal, Matrix Renewables ha contado con el asesoramiento de A&O Shearman, mientras que las entidades financieras han sido asesoradas por Watson Farley & Williams, junto a Enertis como asesor técnico y Aurora como asesor de mercado.

Por su parte, Matrix Renewables, respaldada por el administrador global de activos TPG, gestiona actualmente una cartera de 15,5 GW de proyectos de energía solar, almacenamiento e hidrógeno verde distribuidos por Europa, Estados Unidos y América Latina.