El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) aprueba la entrada de Bulgaria como futuro Estado miembro

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ha aprobado este miércoles la solicitud de incorporación de Bulgaria en dicho organismo, lo que sucederá durante primer semestre del año que viene.

"Esta decisión es un hito clave en un momento en que el país se prepara para implantar el euro y profundizar su integración en el marco financiero europeo", ha afirmado en un comunicado el director gerente del MEDE, Pierre Gramegna.

"La adhesión reforzará la resiliencia de Bulgaria frente a riesgos y respaldará su estabilidad. El crecimiento continuado del MEDE y de la eurozona subraya la fortaleza y el atractivo de la moneda única y la red de seguridad que proporciona", ha añadido.

La iniciativa se enmarca en el proceso de adopción del euro por parte de Sofía, el cual fue autorizado el pasado 8 de julio por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. De esta forma, Bulgaria se convertirá en el vigésimo primer Estado miembro de la eurozona a partir del 1 de enero.

La resolución allana el camino para que Bulgaria inicie la ratificación del Tratado del MEDE y del acuerdo de enmienda. Una vez completada dicha ratificación y entrado en vigor el Tratado, el país ingresará oficialmente en el MEDE. Se prevé que esto tenga lugar en el primer semestre de 2026.

Las condiciones técnicas de la adhesión de Bulgaria contempla los detalles de la aportación del país al capital social autorizado del MEDE y del capital desembolsado.

Bulgaria dispondrá de un periodo de adaptación de 12 años, durante el cual su suscripción inicial de capital será menor de lo que debería, de unos 600 millones de euros. Una vez finalizado, deberá elevarse a 992 millones de euros.