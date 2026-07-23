El Ministerio de Economía y el BEI financiarán con 870 millones la red eléctrica de Naturgy

Torre de alta tensión. - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través del Fondo de Resiliencia Autonómica, financiarán con 870 millones de euros a Naturgy para apoyar las inversiones de la compañía energética en el refuerzo, modernización y digitalización de su red de distribución eléctrica en España.

La operación comprende dos préstamos para las redes de distribución de la empresa energética: uno de 520 millones de euros canalizado a través del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA) y otro de 350 millones de euros concedido mediante financiación propia del BEI.

En este sentido, el tramo de 520 millones aportado por el Ministerio de Economía está financiado con fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un mecanismo en el que el BEI actúa como socio estratégico para su despliegue y gestión.

Por su parte, el segundo de los préstamos de 350 millones aprobado por el BEI con fondos propios cuenta ya con un primer tramo firmado por importe de 200 millones de euros, según han informado las instituciones en un comunicado.

La financiación permitirá realizar trabajos en un total de 2.300 kilómetros de red entre nueva construcción y tareas de refuerzo, teniendo un impacto directo en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Madrid.

Según han destacado los organismos implicados, el proyecto contribuirá a "aumentar la seguridad del suministro y la resiliencia" de toda la infraestructura eléctrica de Naturgy en el país, que suma más de 116.000 kilómetros de líneas.

Entre las intervenciones previstas figura la realización de inversiones en automatización, telecontrol y digitalización de las redes, conectar a nuevas tipologías de usuarios, la implementación de medidas para hacer frente al aumento de la demanda.

Las dotaciones se destinarán asimismo a "reducir pérdidas en la red de distribución y soterrar y compactar infraestructuras", en un contexto marcado por la recurrencia de fenómenos naturales adversos y la creciente electrificación económica.

En el ámbito social y territorial, las entidades han resaltado que el acuerdo pone de relieve su compromiso con la cohesión, ya que "más del 80% del total de la inversión asociada se destinará a regiones consideradas de cohesión".

A excepción de la Comunidad de Madrid, el resto de las regiones beneficiarias son zonas de cohesión cuya renta per cápita se sitúa por debajo del promedio de la Unión Europea, lo que refuerza el impacto del plan en estas áreas.

Así, la operación se enmarca dentro de las prioridades de acción por el clima y cohesión del BEI, además de formar parte del plan estratégico REPowerEU para reducir la dependencia de la UE respecto a los combustibles fósiles.

En este sentido, el Grupo BEI destinó en España una cifra récord de 1.900 millones de euros a inversiones en redes eléctricas en 2025, ejercicio en el que "1 de cada 2 euros invertidos en España en estas redes procedió de financiación del BEI".

En el periodo comprendido entre 2021 y 2025, el banco multilateral europeo ha financiado la construcción o mejora de 45.000 kilómetros de redes eléctricas en el Estado español, una distancia "equivalente a dar una vuelta al mundo".