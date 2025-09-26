Los minoritarios del Sabadell rechazan la OPA mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, a 17 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Núcleo Estable de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell (NEM) ha recomendado no acudir al canje propuesto por BBVA en su oferta pública de adquisición (OPA) mejorada sobre Banco Sabadell por no considerarla suficientemente "atractiva".

"Desde la asociación aconsejamos no vender, porque la nueva oferta ha eliminado la cuestión dineraria en efectivo, y aunque haya aumentado el canje, no es suficiente. No es atractiva", ha defendido el presidente de NEM, Víctor Baeta, en declaraciones a Europa Press.

"Las perspectivas de evolución de Sabadell son buenas. No nos arriesgaríamos a meternos en una operación así", ha defendido el representante de esta agrupación de minoritarios, que agrupa a pequeños accionistas de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Respecto a unas declaraciones recientes del presidente de BBVA, Carlos Torres, en las que afirma que ya hay minoritarios acudiendo al canje, Baeta ha emplazado al presidente de BBVA a "que diga cifras, porque no se corresponde con lo que Sabadell dice".

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, aseguró esta semana que entre los accionistas que son clientes de Banco Sabadell había acudido al canje el "0,0%". Algo menos de la mitad de los accionistas de Sabadell son accionistas minoristas y, de estos, el 80% tiene sus acciones depositadas en el propio banco.

Aparte de la cuestión monetaria, a NEM también le preocupa la cercanía de los centros de decisión. La agrupación ha destacado que Sabadell "ha respetado" la estructura de la antigua CAM.

"Si pasamos a BBVA, la estructura se aleja más. Sería un banco menos territorializado en nuestras regiones", ha argumentado Baeta. Asimismo, también ha reclamado a Torres que plantee qué haría con los antiguas cuotas participativas de la CAM, que aunque dejaron de cotizar "están ahí y su valor no se ha reducido a cero".

El martes de la semana que viene vence el plazo para que el consejo de administración vuelva a pronunciarse sobre la OPA, atendiendo al precio mejorado.

Aunque la deliberación aún no se ha producido, en los últimos días tanto el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, como el consejero delegado, César González-Bueno, han rechazado la nueva oferta al considerarla "aún peor".

En todo caso, queda la incógnita de qué votará el consejero dominical David Martínez Guzmán. En la última opinión del consejo, rechazó la oferta por considerar el precio insuficiente, pero veía sentido estratégico a la fusión entre ambas entidades.