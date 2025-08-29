Morgan Stanley cree que la Fed bajará los tipos en septiembre y diciembre, y ve cuatro recortes más en 2026

Archivo - Billete de dólar sobre una bandera de Estados Unidos. - Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El banco Morgan Stanley ha revisado sus perspectivas para la política monetaria de Estados Unidos y ahora prevé que la Reserva Federal (Fed) recorte los tipos de interés este año en dos ocasiones y en cuatro el que viene.

"Hemos modificado nuestras previsiones sobre política monetaria con la vista puesta en recortes de tipos por 50 puntos básicos para este año y por 100 puntos básicos en 2026, con un rango objetivo final del 2,75% al 3%", según se desprende del estudio publicado este viernes y recogido por 'Investing'.

"La Fed considera que el riesgo a la baja para el mercado laboral justifica una menor restricción monetaria. Los datos de actividad sugieren que la economía se ha enfriado, pero que sigue siendo resiliente", han completado los analistas.

En concreto, pronostican que la Fed reduzca el precio del dinero en septiembre y diciembre, así como en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2026. En todas las ocasiones las rebajas serían de 25 puntos y, de hecho, consideran "improbable" que la Fed inicie dicho ciclo con una de 50 a menos que se destruya empleo.

Este cambio de paradigma estaría relacionado con el discurso de Powell durante el cónclave de banqueros centrales de Jackson Hole. Allí, destacó que los informes de empleo de julio tuvieron que ser revisados para eliminar 258.000 puestos de trabajo que no se habían creado realmente.

Desde Morgan Stanley han señalado que esto marcó un punto de inflexión, puesto que la mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) estaban más preocupados hasta entonces con los riesgos emanados del lado de la inflación.