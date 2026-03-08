Las mujeres de Trade Republic obtienen un 3% más de rentabilidad en sus inversiones que los hombres

Archivo - Pablo López Gil-Albarellos, nuevo 'country manager' de Trade Republic. - TRADE REPUBLIC - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El neobanco Trade Republic ha indicado que las mujeres que utilizan la entidad obtienen un 3% más de rentabilidad que los hombres de media.

Entre otros factores, esto se explica por una mayor diversificación del riesgo: las mujeres asignan alrededor de un 20% más a ETFs y utilizan planes de ahorro automatizados un 9% más que los hombres, explica la entidad.

La firma ha indicado que tiene intención de incentivar el ahorro privado mediante 20 premios de 7.517 euros como capital inicial invertido en ETFs entre el 8 de marzo y el 21 de marzo. Esta cifra equivale a la brecha que existe entre la pensión recibida de media por las mujeres y los hombres.

Los premios se asignarán mediante un sorteo: diez para las mujeres que abran una cuenta en ese periodo y otros 10 a través del programa 'Invita a una amiga', para nuevas clientas que se registren por primera vez en Trade Republic.

"Con una pensión media que ronda los 1.000 euros mensuales, muchas mujeres en España se enfrentan al reto de complementar sus ingresos futuros. Es alentador comprobar que una nueva generación de mujeres está invirtiendo con éxito y asumiendo el control de su ahorro a largo plazo", ha afirmado el responsable para España y Portugal de Trade Republic, Pablo López.