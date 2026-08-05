Munich RE avisa de la "tendencia preocupante" del impacto de los incendios en España

Archivo - FILED - 30 April 2014, Bavaria, Munich: The logo of the German re-insurance company Munich Re is seen during the general meeting at the International Congress Center Muenchen (ICM) in Munich. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reaseguradora Munich RE ha avisado de la "tendencia preocupante" que han tenido la oleada de incendios de este año con respecto a años anteriores, sobre todo en materia de impacto económico.

"Aunque aún es muy pronto para evaluar el alcance de esta ola de incendios, la comparación con años anteriores dibuja una tendencia preocupante. Si el año pasado ardieron más de 350.000 hectáreas y en lo que va de este ya se superan las 200.000, todo apunta a que terminará rebasándose significativamente esa cifra", ha explicado a Europa Press el gestor de clientes senior de Munich RE José María Galván Lamet.

El experto considera que España se enfrenta a un riesgo "cada vez mayor" de incendios, con eventos "más devastadores" y difíciles de controla por los efectos del cambio climático. "Esta mayor virulencia se traducirá inevitablemente en un incremento del impacto económico de estos fenómenos", ha afirmado.

Ante este escenario, desde Munich RE insisten en que es "urgente" reducir la brecha de aseguramiento en las zonas más expuestas. "La resiliencia no solo requiere prevención activa en nuestros montes para evitar que el fuego se produzca, sino una sólida y adecuada protección financiera a todos los niveles para amortiguar el golpe cuando la catástrofe sea inevitable", ha remachado José María Galván.

El impacto de los incendios se suma al provocado por otros eventos de catástrofes naturales. La semana pasada, Munich RE ya avisaba de que el cúmulo de borrascas que azotaron la Península Ibérica a comienzos de año han provocado unas pérdidas de más de 7.700 millones de dólares (6.726 millones de euros).

A finales del primer semestre, las pérdidas en Portugal ya habían superado las pérdidas totales anuales y aseguradas más altas registradas en el país desde 1980, según el histórico de datos de Munich RE.

En conjunto, las nueve borrascas que tuvieron lugar en invierno representaron alrededor del 80% de las pérdidas totales y el 70% de las pérdidas aseguradas en Europa por desastres naturales en el primer semestre.