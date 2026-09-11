El nuevo CEO de PayPal defiende que tiene que ser más un banco digital que una empresa de pagos

El CEO global de PayPal, Enrique Lores (d), acompañado del presidente de Conexus, Manuel Broseta (i), participa en un encuentro de la Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana, en el Hotel Intercontinental, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (Españ - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado global de PayPal, Enrique Lores, ha defendido que la empresa tiene que encaminarse a un modelo más parecido al de un banco digital que al de una empresa de pagos.

Lores, que fue nombrado CEO el 1 de marzo, ha explicado durante un evento organizado por Fundación Conexus este viernes que PayPal debe volver a tener el foco puesto en el cliente.

"Este es el cambio que tenemos que hacer: entender mejor que es lo que nuestros clientes quieren. Y quieren muchas más cosas que un método de pago sencillo", ha afirmado el consejero delegado, quien ha reconocido que PayPal, debido al crecimiento, perdió el foco en el cliente para enfocarse en el producto.

"Ayudar a que la gente pague de manera más segura es importante, pero el cliente espera más de nosotros", ha dicho, en referencia a que los clientes esperan flexibilidad o incluso alguna opción de pago aplazado. "Esto implica que la empresa sea más parecida a un banco digital que a una empresa de pagos", ha dicho.

Preguntado por el impacto de las 'stablecoins', Lores ha afirmado que "no hay claro un modelo de uso" que justifique usarlas. Y aunque PayPal está invirtiendo en esta tecnología por si acaso acaba surgiendo un modelo que pueda ser escalable, todavía no se aprecia.

En el acto también ha intervenido el director de Estrategia y responsable del segmento de Pagos de Deloitte en España, Gorka Briones, que ha repasado los diferentes "raíles" que se han ido generando en la últimas dos décadas en el sector de los pagos.

"PayPal ha venido marcando la transformación de los medios de pago en los últimos 20 años y seguramente lo seguirá marcando en los 20 siguientes", ha afirmado Briones.

El experto de Deloitte ha valorado la operativa de PayPal pese a operar en países muy diferentes y con una regulación que no es homogénea entre ellos, así como a los diferentes hábitos de los consumidores.

GEOPOLÍTICA E IA

Lores también ha sido preguntado en el evento por los efectos que tendrá la inteligencia artificial (IA). "El impacto en los próximos dos o cinco años va a ser enorme", ha subrayado, afirmando que una empresa "va a poder hacer el mismo trabajo con una tercera o una cuarta parte de empleados".

Esto va a generar, a su vez, un impacto social que, a su juicio, debería ser paliado con una especie de seguro de desempleo "más grande y que cubra a más población".

A nivel geopolítico, Lores ha detallado que el mundo está dejando de ser global para pasar a ser "más regional", donde cada zona de influencia (Estados Unidos, Europa o Asia), busca ser lo más independiente que pueda del resto.

Sobre las diferencias que existen entre Estados Unidos y Europa, el CEO de PayPal considera que es un tema de regulación, de escala y de dinero. "La regulación europea es más complicada y hay mucho menos dinero invirtiendo en tecnología e IA en Europa que en Estados Unidos", ha apostillado, agregando que los grandes fondos europeos "no invierten en Europa, sino que lo hacen en EEUU".