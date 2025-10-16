Omnia capta 3,5 millones para impulsar la visibilidad de las marcas en motores de IA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' española Omnia, una plataforma de agentes que ayuda a las marcas a mejorar su visibilidad en motores y asistentes de Inteligencia Artificial (IA), ha levantado este jueves 3,5 millones de euros en una ronda 'pre-semilla' liderada por Visionaries Club y con la participación de KFund y Baobab Ventures.

La compañía ha detallado en un comunicado que entre los inversores particulares ('business angels', en la jerga) de la operación han figurado Carles Reina (ElevenLabs), Paulo Rodríguez (Vanta) y Hugo Arévalo (ThePower).

Con esta financiación, la compañía prevé acelerar el desarrollo de producto, impulsar su crecimiento comercial y expandirse internacionalmente desde su sede en Madrid.

Según han explicado, su plataforma permite a los equipos de marketing identificar los temas más relevantes para su marca en las búsquedas hechas a través de motores de IA -como ChatGPT, Perplexity o Google AI Overviews-, comparar su visibilidad frente a la competencia y conocer las fuentes citadas por los sistemas de IA.

Además, han indicado que lanza agentes que crean contenido optimizado y lo distribuyen en los canales adecuados para cerrar el ciclo completo: "Va de la señal a la acción", han incidido.

"Los asistentes de IA se están convirtiendo en la puerta de entrada a internet", ha afirmado el consejero delegado y cofundador de Omnia, Daniel Espejo, quien ha añadido que la herramienta "proporciona a los equipos tanto el manual de estrategia como los agentes, para que puedan actuar".

Desde su lanzamiento, la plataforma ha sido adoptada por marcas como Personio, ElevenLabs, Embat, Línea Directa, Ironhack, Air Europa, Praktika.ai, Trade Republic, Pleo y HappyRobot, así como por agencias de marketing como Mio Group --perteneciente a los hermanos Arbeloa--, Elogia, Product Hackers y Everybody.

Según datos aportados por la empresa, sus primeros clientes han conseguido triplicar su visibilidad en canales de IA.

"Omnia ha sido clave para nuestro crecimiento, ayudándonos a entender qué buscan los potenciales clientes, cómo estamos posicionados y cómo captar 'leads' desde la IA en distintos mercados", ha comentado al respecto el director de crecimiento de HappyRobot, Adrián Varez.

Por su parte, el socio en Visionaries Club, Robert Jaeckle, ha señalado que "las búsquedas se están moviendo rápidamente de los navegadores a los motores y asistentes de IA", y que "las marcas van a necesitar una estrategia de agentes para seguir siendo visibles".

"Omnia está liderando este espacio al construir la plataforma de agentes que ayuda a los especialistas en marketing a convertir la visibilidad en acción. Nos entusiasma asociarnos con Daniel y Miguel mientras definen esta nueva categoría desde Europa y para todo el mundo", ha añadido sobre su apuesta de inversión.