El oro supera por primera vez la barrera de los 4.400 dólares

Archivo - Lingotes de oro. - JINGMING PAN - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cotización del oro al contado registraba fuertes subidas en la apertura del lunes y lograba superar por primera vez el umbral de los 4.400 dólares por onza, estableciendo así un nuevo máximo histórico a punto de cerrar el que ha sido el mejor año para este activo refugio desde 1979, con una revalorización acumulada de casi el 70%, ante las perspectivas de nuevas bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica.

En concreto, la cotización del oro al contado llegaba a alcanzar un máximo de 4.420,35 dólares, con una subida del 1,9% respecto del último cierre. De este modo, el precio de la onza de oro acumula en lo que va de año una revalorización del 69%.

Además del oro, el precio de la plata aceleraba este lunes su particular rally con una subida del 3% respecto de la sesión anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de 69,515 dólares por onza. En 2025, el precio de la plata acumula un alza de alrededor del 138%.

La perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026, especialmente después de que el dato de inflación del 2,7% en noviembre fuera mucho mejor de lo esperado, empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses.