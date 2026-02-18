Pictet ficha en JPMorgan a Diego Madurga de Lacalle para ampliar su equipo de banca privada

Diego Madurga de Lacalle, banquero privado de Pictet. - PICTET

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pictet Wealth Management, división de gestión patrimonial del grupo Pictet, ha fichado como banquero privado a Diego Madurga de Lacalle con el objetivo de seguir creciendo en España, según ha informado en un comunicado.

"Afronto con gran ilusión mi incorporación a Pictet Wealth Management, una entidad de referencia que representa la excelencia, exclusividad y un posicionamiento único en el segmento de grandes patrimonios", ha afirmado el banquero, que reportará directamente al consejero delegado de Pictet WB en Iberia, Enrique Sendagorta

Madurga de Lacalle se incorpora a la firma tras siete años en JPMorgan, donde llegó a ser vicepresidente. Con anterioridad, trabajó en Telefónica, PwC e Izar Capital Group. En su última etapa ha estado especializado en procesos de asesoramiento patrimonial integral, estructuración de grandes patrimonios y desarrollo comercial en el mercado español.

Cuenta con una certificación de European Financial Advisor (EFA), es licenciado en Administración de Empresas y Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria y Bachelor of Business Administration por la Universidad de Emory (EEUU), habiéndose especializado en asesoramiento y gestión fiscal para grandes patrimonios.