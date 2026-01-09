El portugués Centeno optará a la vicepresidencia del BCE y eleva a seis los candidatos a suceder a Guindos

Archivo - 21 June 2019, Belgium, Brussels: President of the Eurogroup Mario Centeno speaks to media upon arrival to attend the second day of the EU summit meeting. Photo: Thierry Roge/BELGA/dpa - Thierry Roge/BELGA/dpa - Archivo

El portugués Mario Centeno, exgobernador del Banco de Portugal, ha confirmado que será candidato a suceder a Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) cuando el mandato del economista español expire el próximo 31 de mayo.

La confirmación de la candidatura del que fuera banquero central luso hasta el pasado mes de octubre, que será oficializada por el Gobierno de Portugal este viernes, cuando se cierra el plazo para la presentación de nominaciones, eleva a seis los potenciales sucesores de Guindos.

"Alentado por los contactos europeos mantenidos durante mi etapa como gobernador del Banco de Portugal, expresé a los líderes europeos mi disposición a presentarme como candidato al cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo y mantuve informado al Gobierno portugués", señala Centeno en declaraciones al medio digital Eco.

"Después de más de tres décadas en el Banco de Portugal y casi diez años en funciones de representación en la Unión Europea, incluido el de presidente del Eurogrupo, la posibilidad de asumir el cargo de vicepresidente del BCE representa un reto para el que me siento motivado y cualificado", añade.

El pasado mes de diciembre, el ministro de Finanzas de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento, ya había expresado su disposición a brindar apoyo a una potencial candidatura de Mario Centeno.

Además del candidato portugués, también se ha postulado a la vicepresidencia del BCE el gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, cuya nominación fue anunciada ayer.

De su lado, Finlandia fue el país más madrugador en formalizar sus intenciones al anunciar el pasado mes de octubre el respaldo de la ministra de Finanzas, Riikka Purra, a la candidatura de Olli Rehn para recoger el testigo de Guindos en la vicepresidencia del BCE.

El banquero central finlandés, quien desempeña su segundo mandato al frente de la entidad y ya fue comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE entre 2010 y 2014, se perfila como el favorito a priori, con un perfil intermedio entre las 'palomas' y los 'halcones' en el Consejo de Gobierno del BCE.

Además, los países bálticos también han confirmado las nominaciones de sus respectivos candidatos.

En concreto, este martes, el Ministerio de Finanzas de Lituania lanzaba la candidatura del exministro de Finanzas Rimantas Sadzias, después de cumplirse el año pasado una década de la adopción del euro por el país.

Asimismo, la radiotelevisión estonia ERR adelantaba esta semana la intención del Ministerio de Finanzas del país de presentar la candidatura de Madis Müller, actual gobernador del Banco de Estonia, como próximo vicepresidente del BCE, a lo que también aspira Martin Kazaks, su homólogo en el Banco de Letonia, según anunció en noviembre el Ministerio de Finanzas letón.

Según establece el Tratado de la UE, el presidente, el vicepresidente y los otros cuatro miembros del Comité Ejecutivo del BCE deben ser "personalidades de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios". El mandato del candidato finalmente elegido tendrá una duración de ocho años y no será renovable.

El plazo para formalizar candidaturas por los países de la zona euro expira este viernes y se espera que la decisión sobre quién ocupará la silla que dejará libre Luis de Guindos se tome en el seno del Eurogrupo el próximo 19 de enero.