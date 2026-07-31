Prosegur gana 57 millones de euros en el primer semestre del 2026, un 5,5% más

Oficinas centrales de Prosegur en Madrid. - PROSEGUR

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Prosegur obtuvo un beneficio neto consolidado de 57 millones de euros en el primer semestre del 2026, lo que supone un aumento del 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la "eficiente gestión de los impuestos" y al "estricto control del gasto financiero", según informó en un comunicado.

La empresa registró unas ventas de 2.594 millones de euros, un 5,2% por encima de la cifra registrada hace un año, con un incremento de ingresos en todas las geografías en las que opera.

En concreto, el grupo ha aumentado sus ventas un 4,1% en Europa, hasta alcanzar los 1.030 millones de euros; un 4% en Latinoamérica, hasta los 1.221 millones, y un 13,2% en el resto del mundo, hasta los 343 millones.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha situado en los 279 millones de euros en el acumulado de los primeros seis meses del ejercicio, un 1,7% por encima de la cifra registrada en el mismo periodo del 2025.

De esta manera, el crecimiento orgánico del grupo ha aumentado un 7,3% liderado por Estados Unidos, Iberia, Colombia y la región Asia-Pacífico (APAC).

Si se desglosa por divisiones, Prosegur Security aumentó sus ingresos un 7,5% hasta junio, al alcanzar los 1.400 millones de euros como consecuencia del impulso registrado en Estados Unidos y en Iberia.

A su vez, Prosegur Cash registró un descenso del 0,4% en el primer semestre del año, hasta alcanzar los 1.001 millones de euros, reduciéndose el efecto negativo del impacto divisa en las distintas geografías en las que opera el grupo.

Además, el negocio de Prosegur Alarms experimentó un alza de sus ventas del 12%, hasta los 133 millones de euros, y un incremento del 3,9% en la base de conexiones, hasta los 1,046 millones de clientes, incluyendo Prosegur Alarms y Movistar Prosegur Alarmas.