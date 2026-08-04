Reale crea una dirección interna de ESG

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MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Reale ha decidido crear la dirección de Sostenibilidad, Relaciones Institucionales y Reale Foundation España, que estará a cargo de Arancha Escalada, según ha informado este martes en un comunicado.

La dirección se creó el año pasado. Escalada ya tenía cargos de responsabilidad en materia de Sostenibilidad desde hace una década, pero con este nombramiento ha ganado peso en la aseguradora. Reportará directamente al consejero delegado, Ignacio Mariscal.

"La sostenibilidad en Reale Seguros no se limita a una declaración de intenciones, sino que constituye todo aquello que guía nuestras decisiones, operaciones y procesos diario", ha afirmado el CEO.

Según los datos difundidos por la aseguradora, durante el año pasado, 98,1% de los contratos eran indefinidos y la compañía implementó un aumento salarial medio del 4,2%, por encima de lo establecido en el Convenio Colectivo y de las referencias del sector.

En materia de igualdad, el 63% de las incorporaciones a puestos de gerentes de red fueron mujeres, así como el 57% de las promociones internas.