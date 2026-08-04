El Tesoro coloca 6.215,5 millones en letras y eleva el interés a 12 meses a su nivel más alto en casi dos años

Archivo - Edificio del Banco de España - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.215,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias, de acuerdo con el resultado publicado por el Banco de España.

En esta primera subasta del mes de agosto, los inversores siguen mostrando un elevado interés en la compra de deuda a corto plazo, alcanzando las peticiones los 11.079 millones de euros.

En las letras a seis meses, el organismo público ha adjudicado 1.865,549 millones, frente a unas solicitudes de 4.209,257 millones, y la rentabilidad marginal se ha situado en el 2,512%, superior al 2,409% de la anterior subasta y alcanzando el nivel más elevado desde enero de 2025.

De su lado, el las letras a doce meses, el Tesoro ha colocado 4.350 millones, por debajo de unas peticiones de 6.870,192 millones, con un interés marginal del 2,679%, por encima del 2,523% pasado y su nivel más elevado desde septiembre de 2024.

EL JUEVES ESPERA ADJUDICAR HASTA 6.750 MILLONES

De su lado, el jueves, 6 de agosto, el Tesoro emitirá referencias de bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros.

En concreto, el organismo subastará bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,40% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

Los tipos de interés marginales de referencia se sitúan en el 2,840% para los bonos del Estado a 5 años; en el 3,169% para las obligaciones del Estado a 7 años; en el 3,399% para las obligaciones del Estado a 10 años y en el 1,577% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años.

Tras estas emisiones, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el 11 de agosto para subastar letras a tres y nueve meses y cerrar el mes, ya que la emisión prevista para el 20 de agosto se ha cancelado, como suele ser habitual en temporada estival.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).