La reedición de 'La Sureña' y el 25 aniversario de '100 Montaditos', entre los principales hitos de Restalia en 2025

100 Montaditos. - RESTALIA

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Restalia cierra este año con un ejercicio marcado por hitos como el 25 aniversario de '100 Montaditos' y la reedición de 'La Sureña', con la que la compañía reivindica sus orígenes y refuerza su apuesta por el concepto de "casual ibérico" en plena ejecución de su plan estratégico 2025-2030.

Además, la compañía ha consolidado en 2025 su expansión internacional con unidades de negocio en Portugal y Estados Unidos, "apoyada en el éxito" de sus marcas y, especialmente en su "buque insignia", '100 Montaditos'. Este posicionamiento se ha sustentado en conceptos que, según la firma, han democratizado el ocio en un entorno de alta competencia y de mercado creciente.

En 2025, Restalia ha celebrado el 25 aniversario de '100 Montaditos', la marca con la que inició su trayectoria en el año 2000 "con un pequeño local que revolucionó el formato de la tradicional cervecería española al transformarla en un sistema de comida rápida, con productos de alta calidad, variedad y precios populares". A lo largo de este cuarto de siglo, la enseña ha logrado consolidarse como "una marca intergeneracional", capaz de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo "sin perder su esencia".

La compañía ha subrayado que la propuesta de valor de '100 Montaditos' abarca a todos los públicos, hasta el punto de definir una generación propia, la denominada 'Gen 100M'. Los jóvenes han sido "uno de los pilares de la marca gracias a su carácter desenfadado, el ambiente informal, la calidad de los productos y los precios asequibles", reforzados por la promoción 'Euromanía'.

Asimismo, Restalia ha destacado que aquellos jóvenes que comenzaron a frecuentar '100 Montaditos' hace 25 años "continúan siendo clientes fieles, ahora acompañados por sus hijos, familiares y grupos de amigos, consolidando el perfil intergeneracional de la enseña".

En paralelo, el grupo ha puesto en valor que, durante estos 25 años, por sus distintas marcas han pasado miles de profesionales de la hostelería que han encontrado "algo más que un puesto de trabajo, con una apuesta por la formación continuada en un contexto en el que el factor humano es clave para el desarrollo del sector".

LA REEDICIÓN DE 'LA SUREÑA'

Otro de los hitos del año ha sido la reedición de La Sureña, una de sus marcas más conocidas, que ha arrancado en el mismo local del centro comercial La Vaguada de Madrid donde comenzó su andadura hace 15 años. Este proyecto se completará a lo largo de 2026 y dará lugar a un nuevo ciclo temporal para otras marcas de la compañía, con el objetivo de volver a los orígenes y reivindicar "los hábitos de consumo más auténticos de la cultura mediterránea", bajo el paraguas del segmento definido por la compañía como "casual ibérico".

La reedición de La Sureña ha venido acompañada de una nueva carta articulada en torno al formato de 'Papelones', con propuestas como croquetas de jamón, tortillitas de camarón, buñuelos de bacalao, guindillas en tempura y frituras clásicas andaluzas como las puntillitas, los calamares a la andaluza o las gulas fritas con limón.

A estas referencias se suman los nuevos 'Planchaditos', pequeños bocados de pan tostado en plancha con rellenos como lomo al ajillo, jamón york y queso gouda o sobrasada, el 'Menú Gamberro', con hamburguesa de gambón, patatas y bebida, así como una selección de aperitivos como gildas, aceitunas y altramuces que "refuerzan la esencia de bar tradicional español".

En el apartado de bebidas, 'La Sureña' ha mantenido su apuesta por la cerveza muy fría en vidrio, en el popular botellín de quinto, incorporando como novedad el envase 'Cajonazo', un formato de nueve botellines. Esta combinación de "tecnología y autenticidad" de producto se ha desarrollado desde KUBO, el centro de innovación creado recientemente por el fundador de la compañía, José María Capitán.

UN FUTURO "PROMETEDOR"

Restalia ha continuado en 2025 con la ejecución de su plan estratégico 2025-2030, orientado al desarrollo del mercado nacional, la internacionalización, la innovación en productos adaptados a las nuevas tendencias del 'foodservice' y la introducción de nuevos formatos y conceptos, así como a la consolidación de canales de venta complementarios y alternativos.

La empresa ha reafirmado "su compromiso de continuidad y ambición ante los nuevos retos de la industria y proyecta un crecimiento sostenido y de calidad a partir de 2026".