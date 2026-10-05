La rentabilidad de la banca española alcanza el 16,05% en el segundo trimestre

Archivo - Fachada del Banco de España, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad anualizada de los recursos propios del sector bancario español alcanzó el 16,05% en el segundo trimestre de 2026, frente al 17,34% del primer trimestre, y 1,55 puntos porcentuales por encima del 14,50% del mismo periodo de 2025, según las estadísticas supervisoras de entidades de crédito que ha publicado este lunes el Banco de España.

El supervisor ha explicado que la comparación con el primer trimestre de 2026 está condicionada por la contabilización, en dicho periodo, de resultados extraordinarios de carácter no recurrente. Descontando estos efectos, la rentabilidad sobre patrimonio neto del conjunto de entidades fue del 14,78%.

El supervisor ha resaltado también que las ratios de capital del total de las entidades de crédito permanecieron prácticamente estables al cierre del segundo trimestre tanto respecto al trimestre anterior como al mismo periodo del año precedente.

En particular, la ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) se situó en el 14,11% frente al 13,75% registrado en el segundo trimestre de 2025; la ratio de Tier 1 en el 15,68%, y la ratio de capital total, en el 18,30%.

En el segundo trimestre de 2026, la ratio de capital total de las entidades significativas se situó en el 17,97%, ligeramente por debajo del nivel observado el trimestre anterior (18,01%). Por su parte, la ratio de capital total de las entidades menos significativas se moderó hasta el 25%.

La ratio de apalancamiento agregada se situó en el 5,60% en el segundo trimestre de 2026, disminuyendo 0,14 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, por encima del promedio de los últimos trimestres. Esta disminución respondió principalmente al crecimiento de las exposiciones totales, que fue superior al incremento de los recursos propios computables.

La ratio de cobertura de liquidez del total de entidades de crédito aumentó 1,53 puntos porcentuales, situándose en el 171,07% en el segundo trimestre de 2026 frente al 169,54% del trimestre anterior, manteniéndose muy por encima del requisito regulatorio (100%). Este aumento de la ratio se explica por un incremento del colchón de liquidez del 1,17%, superior a la subida de las salidas netas de liquidez, que aumentaron un 0,26% respecto al trimestre anterior.

Sobre la calidad de los activos, el Banco de España señala que la ratio de préstamos dudosos del total de entidades de crédito excluidos saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista en entidades de crédito disminuyó ligeramente en el segundo trimestre de 2026, situándose en el 2,53% frente al 2,61% del trimestre anterior y el 2,73% de hace un año, alcanzando con ello un nuevo nivel mínimo.

La relación entre los préstamos en vigilancia especial (fase 2) y los préstamos totales se situó en el 5,69% en el segundo trimestre de 2026, frente al 5,83% registrado el trimestre anterior.

El coste del riesgo se mantuvo estable en el 1,03% en el segundo trimestre de 2026 (frente al 1,04 % del trimestre anterior o el 0,81% de hace un año).

La ratio crédito-depósitos aumentó en el segundo trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior, situándose en el 97,17%. Asimismo, se mantiene estable en comparación con el mismo periodo del año anterior