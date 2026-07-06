La rentabilidad bruta de comprar vivienda para alquilar baja del 7,2% al 6,5% en un año, según idealista

Llave de una vivienda. - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler en España ha bajado al 6,5% en el segundo trimestre de 2026 frente al 7,2% registrado en el mismo periodo del año anterior, según un estudio realizado por idealista.

Según el estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable. Así, comprar una oficina en España para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 10,9%, que se reduce desde el 11,5% que daba hace doce meses.

A nivel nacional, tras el mercado de oficinas se posicionan los locales comerciales, que ofrecen un rendimiento del 9,9%, seguidos por las viviendas (6,5%) y los garajes, que se sitúan en el 6%.

Asimismo, según el análisis, todas estas opciones superan en al menos 2,6 puntos la tasa de los Bonos del Estado a 10 años, que se mantiene en el 3,4%.

JAÉN LIDERA LA RENTABILIDAD RESIDENCIAL Y SAN SEBASTIÁN SE SITÚA EN LA PARTE BAJA

Respecto al mercado residencial por capitales, Jaén lidera la rentabilidad con un 7,4%, seguida de Murcia (7,3%), Zamora (7,2%), Huelva (7,1%) y Lleida (7,1%). En el lado opuesto, San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida con un 3,4%, igualando al bono de Estado a 10 años, seguida por A Coruña (4,1%), Palma (4,4%) y Pamplona (4,4%).

Por su parte, el estudio del portal inmobiliario sitúa la rentabilidad de la vivienda en Madrid en el 4,7%, mientras que en Barcelona alcanza el 5,2% al cierre del trimestre.

LLEIDA REGISTRA LOS MAYORES RETORNOS EN LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS

En el sector de los locales comerciales, Lleida presenta el retorno más elevado con un 11,2%, por delante de Tarragona (10,7%), Murcia (10,6%), Huelva (10,5%) y Zaragoza (10,1%). En Barcelona la rentabilidad de los locales comerciales se sitúa en el 8%, mientras que Palma (6,8%) y Madrid (6,9%) cierran la lista con los rendimientos más bajos.

Para las oficinas, Lleida repite como el mercado con mayor retorno con un 10,2%, seguida de Sevilla (9,9%) y Zaragoza (9,7%). En el extremo inferior se sitúa Palma con un 5,7%, seguida de Madrid (5,9%), Málaga (6,2%) y A Coruña (6,2%), en un mercado donde Barcelona se queda en el 6,8%.

Finalmente, el análisis de los garajes desvela que Murcia es la capital más rentable con un 10,3%, seguida de Castellón de la Plana (7,1%), Ávila (6,9%) y Barcelona (6,7%). Por contra, Salamanca es la menos rentable con un 2,8%, acompañada por Palencia (3%), Granada (3,1%), Palma (3,2%) y Valladolid (3,3%), siendo las únicas cinco ciudades en las que la rentabilidad de los garajes es inferior al bono del estado.

Para la elaboración de este estudio, idealista ha dividido el precio de venta ofertado entre el de alquiler solicitado por los propietarios en el segundo trimestre de 2026. El resultado es el porcentaje bruto de rentabilidad, un dato que "facilita el análisis del estado actual del mercado" y sirve de "punto de partida básico" para los inversores que buscan obtener beneficios.