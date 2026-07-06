España recibirá 43 millones de turistas este verano, un 6% más, con un gasto de 64.000 millones (+10%)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la reunión del Consejo Estatal de la Pyme. - DAVID LOPEZ VILLALTA

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

España recibirá 43 millones de turistas entre junio y septiembre, un 6% más que los mismos meses de 2025, acompañado de un gasto de 64.000 millones de euros, lo que supone una cifra un 10% superior al año pasado, según ha avanzado este lunes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

En este periodo, también ha destacado que los territorios de interior y de la llamada España Verde crecerán por encima de las seis comunidades autónomas más turísticas, además de subrayar un buen comportamiento de los sectores de hoteles, campings y de turismo rural.

Además, una variable apuntada por Hereu para la temporada estival es el fenómeno de las reservas de última hora, ya presente en los meses de abril y mayo, que puede provocar un aumento de algunas perspectivas.

Frente a las previsiones llenas de incertidumbre realizadas a finales de marzo como consecuencia del conflicto de Oriente Próximo, a las puertas de Semana Santa, ahora el ministro ha resaltado que el sector afronta "un diseño de la realidad más perfilada", con unos datos "más consistentes".

Para el titular de Turismo, la industria ha afrontado con mucha fortaleza el conflicto de Oriente Próximo, como ya hizo en otros acontecimientos internacionales, de la talla de la pandemia de Covid-19 o la invasión de Rusia en Ucrania.

Sobre la ya comentada cifra de los 100 millones de turistas anuales, el ministro ha vuelto a comentar no es el objetivo principal, sino consecuencia de la evolución del sector: "No estamos obsesionados". Sin embargo, ha afirmado que si sigue esta tendencia, será "probable" llegar a este número récord para España.

Entre enero y mayo, España recibió un total de 36,8 millones de visitantes internacionales, un 3,2% más frente a los primeros cinco meses de 2025, con un gasto de 50.257 millones de euros (+7,8%). Estas cifras han sido valoradas por Hereu como un "comportamiento de gran vigor" por parte de la industria.

Precisamente, los meses de abril y mayo, con el contexto de la guerra en Oriente, han crecido por encima de las expectativas del Ministerio, según ha reconocido Hereu.