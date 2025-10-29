La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicos

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), sito en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el rango objetivo del 3,75% al 4%.

Este recorte sucede al decretado el 17 de septiembre en idéntica proporción, así como a las cinco veces consecutivas a partir de enero en las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado. Antes de eso, rebajó la tasa de referencia en tres ocasiones desde septiembre de 2024.

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja hasta agosto. Los indicadores más recientes concuerdan con esta evolución. La inflación ha repuntado desde principios de año y se mantiene algo elevada", ha resumido la Fed.