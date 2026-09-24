Revolut permitirá autorizar pagos con reconocimiento facial en Reino Unido

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Europa Press Economía Finanzas
Publicado: jueves, 24 septiembre 2026 11:19
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MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Revolut ha extendido a Reino Unido su solución de pagos, Revolut Pay, que cuenta con autorización de operaciones a través de reconocimiento facial, según ha informado el banco en un comunicado.

De esta forma, los hosteleros con el TPV de Revolut podrán usar esta tecnología. El banco utilizará los 'selfies' empleados en la verificación de registro inicial para autenticar y procesar pagos de forma segura.

Los clientes en el Reino Unido que activen la función desde la app de Revolut podrán pagar sin necesidad de llevar encima el móvil o la tarjeta. Para los comercios, este procesamiento llevará una comisión del 0%.

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