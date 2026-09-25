El gasto en pensiones sube un 6,3% en septiembre, hasta un nuevo máximo de casi 14.500 millones de euros

El gasto en pensiones - EPDATA

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La pensión media de jubilación sube cerca de un 4,5%, hasta los 1.576,1 euros mensuales

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 14.498 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.654,6 millones de euros, un 6,9% más que en septiembre de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,4 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.330,9 millones (+5,9%); a la de orfandad se destinaron 185,5 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,8 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en septiembre 10.547.417 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, casi un 1,6% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.374,6 euros mensuales en septiembre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en septiembre en 1.576,1 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del gasto en pensiones en España. Gasto total en pensiones en España (nómina ordinaria)

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