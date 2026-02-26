Rubiales ganó 913.000 euros como CEO de Unicaja en 2025, un 34,5% más

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Unicaja percibió una remuneración como consejero delegado de Unicaja de 913.000 euros en 2025, lo que supone un alza del 34,5% en comparación con el año anterior, según el informe de remuneraciones que ha remitido el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La retribución en metálico de Rubiales fue de 677.000 euros. Esta cifra se desglosa en 572.000 euros como retribución fija por el desempeño de sus funciones ejecutivas y unos 74.000 euros por su pertenencia al consejo de administración. Además, se le suman otros 31.000 euros como retribución variable a corto plazo.

Al pago en metálico hay que añadirle 31.000 euros por el beneficio bruto de acciones o instrumentos financieros consolidados, otros 200.000 de remuneración por sistemas de ahorro y 5.000 euros adicionales por otros conceptos.

El abultado incremento en la remuneración percibida por Rubiales tiene su origen en la forma de contabilizar el plan de pensiones. En 2024 se abonaron 43.000 euros por este concepto porque se contabiliza lo devengado en el año anterior, cuando solamente estuvo tres meses en el cargo. En 2025 la remuneración incluye lo devengado durante 2024, que fue consejero delegado durante el año completo y se corresponde con esos 200.000 euros por sistemas de ahorro.

De su lado, el presidente de Unicaja, José Sevilla, percibió una remuneración de 383.000 euros en 2025, un 41,3% más que el año anterior. Cabe destacar que José Sevilla asumió el cargo en abril de 2024, por lo que la comparativa no es totalmente representativa. En su caso, el total de remuneración fue en metálico.

De esta manera, la retribución total del consejo de administración durante 2025 fue de 2,71 millones de euros, un 15,9% menos que el año anterior. De su lado, la remuneración media de los empleados del banco fue de 56.000 euros, un 5,66% más que el año precedente.