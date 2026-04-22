El Congreso exige al Gobierno deflactar el IRPF y eximir de IVA a pequeños autónomos, con el PSOE en contra

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha pedido este miércoles al Gobierno deflactar el IRPF para adaptar el impuesto al incremento de los precios y transponer la directiva europea que permite a pequeños autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales eximirse el IVA. Las medidas han sido respaldadas por la Cámara pese al voto en contra del PSOE.

Se trata de dos peticiones que se incluían en una moción del PP consecuencia de una interpelación urgente que la semana pasada dirigieron al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. En la moción, los 'populares' denunciaban el "infierno fiscal" que sufre el país y proponían una batería de medidas para aliviar la situación.

Una de ellas es la deflactación generalizada del IRPF, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la progresividad en frío. La propuesta ha conseguido el apoyo de Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN; mientras que el PNV se ha abstenido y el resto del hemiciclo, incluidos PSOE y Sumar, han votado en contra.

No es la primera vez que el PP ha conseguido que esta petición prospere en el Parlamento, si bien es la primera vez que los de Alberto Núñez Feijóo defienden en el Congreso que la deflactación sea generalizada y no sólo en los tres primeros tramos.

PSOE Y SUMAR SE DIVIDEN POR LOS AUTÓNOMOS Y FINANCIACIÓN DE LAS CCAA

Por otro lado, el Congreso ha aprobado un punto de la moción que pide al Ejecutivo transponer la Directiva (UE) 2020/285 para establecer el régimen voluntario de franquicia para poder eximir de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.

Sólo PSOE, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, han votado en contra de ese punto, pues el resto del hemiciclo lo ha apoyado salvo Bildu, que se ha abstenido.

Por último, se ha sometido a votación una petición para aprobar, de forma urgente, un Fondo Transitorio de Financiación como paso previo a la reforma del sistema de financiación autonómica y local. Esta es la única propuesta que no ha prosperado de la moción y PSOE y Sumar han vuelto a votar diferente, pues los socialistas han rechazado la propuesta y los plurinacionales la han apoyado.