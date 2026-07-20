Sabadell culmina su recompra de acciones de 365 millones

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, a 17 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha culminado el programa de recompra de acciones de 365 millones de euros que inició el pasado 1 de junio, según ha notificado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El programa ha finalizado con la adquisición de 119,75 millones de acciones, que son representativas del 2,45% del capital social de Banco Sabadell. La entidad tiene previsto amortizar los títulos que ha recomprado.

El banco tenía de plazo hasta final de año para ejecutar su programa de recompra. Las adquisiciones se han realizado tanto en el Mercado Continuo español como en CBOE DXE.