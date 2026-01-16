Sabadell encalla en Bolsa tres meses después de la OPA, con los grandes bancos al alza a doble dígito

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, a 17 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha visto como su cotización apenas ha expermientado variación en los tres meses que se cumplen este viernes después de que fracasara la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre el banco catalán. En ese tiempo, la mayoría de los demás bancos cotizados ha subido a doble dígito.

En concreto, desde el pasado 16 de octubre, el Banco Sabadell solamente registra una apreciación en el precio de sus acciones del 0,34%, pasando de los 3,229 euros de entonces a los 3,24 euros registrados al cierre de este viernes.

Cabe mencionar que en este tiempo, las acciones han llegado a subir hasta el entorno de los 3,43 euros, ligeramente por debajo de los 3,48 que llegó a rozar intradía en el mes de agosto, todavía al calor de la oferta de BBVA.

La evolución del banco liderado por Carlos Torres ha sido la contraria. Desde el pasado 16 de octubre acumula una ganancia en Bolsa del 33,3%, pasando de unos 15,72 euros hasta los casi 21 euros en que ha cerrado este viernes.

En el trimestre que ha pasado desde mediados de octubre, BBVA se sitúa así como el banco con mejor desempeño del Ibex 35, aunque otras entidades también han registrado subidas a doble dígito. Es el caso de Banco Santander, que sube un 22,81%, hasta los 10,54 euros; de CaixaBank, que suma un 19,42%, hasta los 10,71 euros; o de Unicaja, que se revaloriza un 22,13%, llegando a 2,83 euros.

Bankinter es la única entidad, junto con Sabadell, que no ha logrado llegar en estos tres meses a registrar una subida de dos dígitos. Pero en todo caso, también registra un mejor desempeño que el banco liderado por César González-Bueno, con un alza del 6,54%, hasta los 14,25 euros.